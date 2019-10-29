苹果iOS 13.2体验：Deep Fusion终于来了，还支持AirPods Pro

摘要：Deep Fusion可以对多张照片进行合成，提升纹理细节、减少暗光环境下的噪点。

iOS 13给iPhone 11系列带来了不少新功能，有的并未在首个版本中放出，而是在之后陆续更新。10月29日凌晨，苹果推送了iOS 13.2版本更新，iPhone 11系列的Deep Fusion功能终于来了。除此之外，iOS 13.2还支持刚刚推出的AirPods Pro。

这次更新还有什么亮点？这篇文章就来聊聊iOS 13.2的使用体验。

Deep Fusion来了，提升照片细节、减少噪点

首先要说的就是Deep Fusion，这是苹果为iPhone 11系列推出的新功能。依靠A13芯片的神经网络引擎，Deep Fusion会利用机器学习对照片的像素进行逐个处理，提升纹理细节、减少暗光环境下的噪点。

不过和超取景、夜间模式不同的是，Deep Fusion并没有开关选项，在相机界面也不会出现任何标识。我们用两台iPhone 11 Pro分别进行了测试，一台升级iOS 13.2，另一台未升级。

▲左边为开启Deep Fusion效果

▲左边为开启Deep Fusion效果

▲左边为开启Deep Fusion效果

从结果来看，Deep Fusion在暗光环境下效果会比较明显，锐度提升、噪点减少，细节更丰富。这个功能也符合苹果对手机摄影的一贯思路，就是让你无感使用。

视频拍摄界面也有小改动，可以直接点击右上角，调整视频拍摄的分辨率和帧数。

支持AirPods Pro，Siri可以帮你读短信

接下来是AirPods的新功能，iOS 13.2支持最新发布的AirPods Pro。另外，AirPods 2代（包括部分Beats耳机）还能在锁屏状态下让Siri朗读信息，运动时会比较方便，不用拿出手机查看。

前不久Siri被曝出收集用户隐私，iOS 13.2中，苹果提供了一个删除「Siri与听写历史记录」的选项，可以从苹果服务器删除相关记录。

还有一个改动不太明显，但对一部分用户会很有用。辅助触控的「App切换器」功能，之前点击后会有一个响应时间，然后才会成功切换。在iOS 13.2中，切换动画几乎和点击操作是同步的，切换更加快速。

iOS 13.2还更新了70多个emoji表情，包括打哈欠、助听器、机械臂等。