欧盟要求谷歌Facebook采取更多措施打击虚假新闻

新浪科技讯北京时间10月29日晚间消息，据国外媒体报道，欧盟委员会今日表示，Facebook、谷歌和Twitter必须采取更多措施来解决虚假新闻问题，否则将面临监管行动。

事实上，在欧盟委员会发出这一威胁的一年前，微软和Mozilla等美国科技巨头已经与七家欧洲贸易机构签署了一项自愿行为准则，以打击虚假新闻。但批评人士指出，这些企业签字以来采取的措施还不够。

欧盟委员会今年年初曾表示，这份行为准则签署后，相关企业的确采取了一些措施删除虚假帐号，并限制某些网站推广虚假信息。但这还远远不够，他们还应该采取更多措施。

当前，欧盟委员会正在起草被称为“数字服务法案”（Digital Services Act）的法新规，旨在为数字平台、服务和产品制定责任和安全规则。

欧盟司法专员维拉·朱洛娃（Vera Jourova）、欧盟安全主管朱利安·金（Julian King）和欧盟数字化专员玛丽亚·加布里埃尔（Mariya Gabriel）近日在一份联合声明中称，来自这些公司的最新月度报告显示，他们之间存在巨大差异，并且几乎没有提供他们所采取措施带来的具体影响。

三位欧盟高管称，“大规模的自动化宣传和虚假信息依旧存在，他们还有许多工作要做。”三位高管还呼吁这些公司与更多的独立机构合作。欧盟委员会聘请的一位独立顾问将于明年初公布其评估结果，随后欧盟委员会将公布自己的研究报告。