小米有品双十一大促正式开启：玩法丰富，优惠多多

距离一年一度的双十一购物节越来越近了，小米有品目前也已拉开了2019双11促销活动的大幕。官方将本次活动命名11.11有品爱购节，预计今年小米有品将会为消费者们带来更为丰富的双11玩法。小编根据现有的信息为大家梳理了本次活动的大促日历、预热活动以及各位最关注的减价利器，一起来看一下。

小米有品双十一活动共分为4个阶段，分别是10月21日-10月31日节前预热、11月1日-11月10日狂欢正当时、11月11日双十一当天全品类大促、11月12日-11月13日节后返场。

从10月21日至11月10日，小米有品将进行两波预售活动，第一波活动时间从10月21日到11月2日，10月21日-10月31日付订金，11月1日-11月2日付尾款；第二波活动时间从11月6日到11月11，用户需在11月6日-11月10日付订金11月11日付尾款。这一期间，用户可参加预付定金膨胀，付尾款叠加优惠券满减等活动获取最大优惠。

小米有品在11月1日至11月11日还有各种优惠券，其中包含满199-20、满499-50、满999-100、满1999-200、满4999-500普领券，用户可在11月1日-11月11日领取使用；还有11.11元、111元、1111元无门槛券、店铺5折券秒杀券，用户可在11月1日-11月11日秒杀并使用。

除此之外，小米有品还推出了红包雨、21天打卡大行动、我与故宫有约了、卡牌收集大作战等活动。

红包雨活动从11月1日开始到11月11日，用户在这一期间规定的日期内可进行红包雨活动。收到的红包越多可兑换的优惠券价值就越高。

21天打卡大行动活动时间为10月21日-11月11日。从10月21日开始，每天签到打卡得1元，连续21天打卡可得21元现金券。

本次双11大促期间，小米有品联合《上新了故宫》，推出“我与故宫有约了”活动，活动期间小米有品将推出各类故宫特色产品。第一期将于10月23日-10月29日进行，主题为出宫看看，主推出行品类故宫新品众筹及故宫系列好物推荐。

卡牌收集大作战活动时间为11月1日-11月11日。“作战”期间，参与卡牌收集行动，集齐小米有品超值盛典卡牌，可兑换优惠券、1元购等奖品。