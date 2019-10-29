内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

小米有品双十一大促正式开启：玩法丰富，优惠多多

2019-10-29 23:02:30来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

距离一年一度的双十一购物节越来越近了，小米有品目前也已拉开了2019双11促销活动的大幕。官方将本次活动命名11.11有品爱购节，预计今年小米有品将会为消费者们带来更为丰富的双11玩法。小编根据现有的信息为大家梳理了本次活动的大促日历、预热活动以及各位最关注的减价利器，一起来看一下。

小米有品双十一活动共分为4个阶段，分别是10月21日-10月31日节前预热、11月1日-11月10日狂欢正当时、11月11日双十一当天全品类大促、11月12日-11月13日节后返场。

从10月21日至11月10日，小米有品将进行两波预售活动，第一波活动时间从10月21日到11月2日，10月21日-10月31日付订金，11月1日-11月2日付尾款；第二波活动时间从11月6日到11月11，用户需在11月6日-11月10日付订金11月11日付尾款。这一期间，用户可参加预付定金膨胀，付尾款叠加优惠券满减等活动获取最大优惠。

小米有品在11月1日至11月11日还有各种优惠券，其中包含满199-20、满499-50、满999-100、满1999-200、满4999-500普领券，用户可在11月1日-11月11日领取使用；还有11.11元、111元、1111元无门槛券、店铺5折券秒杀券，用户可在11月1日-11月11日秒杀并使用。

除此之外，小米有品还推出了红包雨、21天打卡大行动、我与故宫有约了、卡牌收集大作战等活动。

 红包雨活动从11月1日开始到11月11日，用户在这一期间规定的日期内可进行红包雨活动。收到的红包越多可兑换的优惠券价值就越高。

21天打卡大行动活动时间为10月21日-11月11日。从10月21日开始，每天签到打卡得1元，连续21天打卡可得21元现金券。

本次双11大促期间，小米有品联合《上新了故宫》，推出“我与故宫有约了”活动，活动期间小米有品将推出各类故宫特色产品。第一期将于10月23日-10月29日进行，主题为出宫看看，主推出行品类故宫新品众筹及故宫系列好物推荐。

卡牌收集大作战活动时间为11月1日-11月11日。“作战”期间，参与卡牌收集行动，集齐小米有品超值盛典卡牌，可兑换优惠券、1元购等奖品。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米有品

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有