一位心碎车主的二手车电商“漂流记”

如今的车主想要卖车换车，都会通过什么渠道卖掉旧车？

看看随处可见的“没有中间商”、“没有异地差价”洗脑广告，你可能会首选二手车平台了。当然，出售给线下收车的车商，去4S店新车置换，直接转让给亲朋好友，也都是常见的卖车渠道。只不过因为二手车平台铺天盖地的宣传和洗脑，已经让不少消费者都倾向于选择通过这种渠道进行交易。

但是，看着各种眼花缭乱的2B、2C、C2M和C2B2C……你是否会有些晕头转向？这些交易平台究竟靠不靠谱呢？

No.1不好卖的车型被“保卖”套路

“各种验车、看车，电话骚扰，已经影响了我的正常生活，而且一点儿也不省心。”近日，懂懂笔记接到深圳车主林先生的爆料，他表示自己通过二手车电商平台卖车已经折腾了近一个月，车没卖出去，还惹了一脑门子“官司”。

实际上，近两周来已经有五六位买卖二手车的车主通过后台发来了爆料，他们的遭遇有的与这位林先生相似，有的更匪夷所思。难道金九银十的卖车季，二手车也这么难做了？

林先生表示，在卖车之前，他曾上网了解过各家二手车电商平台的情况，通过网友的评论、朋友的推荐，他也了解到各家的口碑都有好有坏。然而，他依旧认为部分负面信息只是极端案例。

因此，想碰碰“运气”的林先生还是开始了自己的二手车电商之旅。“我平时工作忙，如果将车卖给线下收车的车商，还要跑好几家二手车市场。于是就在线上平台注册了用户，委托给二手车电商平台销售。但是，唉……”

满脸“一言难尽”表情的林先生，描述了自己这一个多月来的“惨痛”经历。在半年前，林先生购买了一台纯电动微型汽车用作上下班通勤。然而，由于充电、续航等方面不断遇到难题，他在9月份打算将这台纯电动汽车卖掉，换一台普通燃油车。

在看到某二手车电商平台铺天盖地的电梯广告之后，他选择了“不信疗效信广告”，在注册用户并填写车辆的信息后，开始等待平台的初步估价，“这家平台号称是C2C模式，本来想着车主卖给车主的方式价格会稍微高些，当时还是很期待的。”

资料提交后不久，很快就有平台工作人员联系林先生。然而，林先生想要的估价却没有提供。对方表示需要派师傅上门查验车辆后，才能给出比较准确的估价，然后在平台上予以展示和销售。

“想想也正常，毕竟汽车外观只是一方面，不看车就估价确实不靠谱，专业验车的话对买方也公平一些。”他在约定的时间等到了验车师傅，而且勘验的时间没用几分钟，“来是来了，好像也没怎么检查，简单地拍了几张照片就走了。”

在完成验车的当天，林先生便看到自己的车在该平台上“挂网”展示，价格也符合自己的心理预期，“本来想卖5万5，但平台给出的建议价格是5万3。对于到手八折的‘电动爹’，这价格也还行吧。”

之后，就是风平浪静的半个多月，没有意向车主联系林先生，平台也没有任何信息。由于纯电动车每个月的价格行情都有波动。因此，他开始有些担心越拖时间价格越低。但电商平台随后大量的电话回访，却并非是要解决他担心的问题，而是劝他使用该二手车电商平台的“保卖”服务。

“保卖嘛，就是要将车全权委托给他们，然后先付一部分车款，待卖车之后再结清车款。”林先生问及“保卖”是否能以5万3千元的价格售出时，客服表示需要将车开往平台网点做进一步检验，才能确定最终“保卖”的价格。

除此之外，平台要求车主要将登记证书、行驶证等车辆身份资料，一同交由平台，才能代理售车事宜，“思来想去觉得保卖服务太被动，而且车在人家手里我也不放心呀，所以就直接拒绝了。”

但让林先生意想不到的是，在明确拒绝客服，表示不加入“保卖”服务后，他在平台上展示的车辆就被下架了。致电咨询客服时，对方表示并不清楚具体原因，需要在系统进行查验后另行反馈，此后就不了了之。

“事后，我上网查了下，发现有相似遭遇的车主有不少呢。许多保卖车主表示，一开始估价虽然让人心动，但只要将车开去门店检测，就会挑出大量毛病压低价格。”

也有部分曾在该电商平台卖车的车主发帖表示，这些所谓“不赚差价”的中间商，赚的可是4%~8%的双向手续费。甚至还出现了未经车主同意的情况下，为车辆进行所谓的维保，并将费用在尾款中扣除。

消费者同时反应，一些平台甚至给手续费设置“低消”。即便卖一些低价车，用户也必须缴纳“最低”几千元的手续费。这些留言让林先生感到有些后怕，庆幸自己没有通过“保卖”方式卖车。

那么，面对名目繁多的二手车电商模式，除了C2C是否还有其它选择？

No.2拍卖“最高价”也比市场价格低

“在汽车论坛上，我看到有的卖车平台号称是C2M，于是又研究了一下。”

林先生表示由于以前购车时被二手车商“坑”过，因此他并不太相信所谓的二手车商家。当看到C2M二手车电商平台的介绍时，就有些抵触心理。但是车在手里押着也不是事儿，他决定再试试C2M平台的效果。

这种车主通过拍卖方式卖给出价最高的二手车商，并由车商支付手续费用的方式，就是C2M。“联系过后，对方提出要等师傅上门验车，次日中午能给价格，而且是全国拍卖后的最高价。”这一次，林先生先后预约了两家C2M二手车电商上门验车，然后就在家中静候佳音了。

果然，第二天中午这两家平台就分别给出了所谓的“高价”。他当时顿时傻眼了——其中一家给出了4.36万元，另一家给出了4.4万元，完全低于心理预期，“这是价高者得？我感觉这是价低者得吧！”

当林先生正在气头上的时候，其中一家二手车电商平台的客服来电问询能否前往门店进行交易，他直接回绝了，“看平台历史交易记录，同款车去年上牌的，公里数比我的多了几倍，价格还能拍5万元。怎么我的车况更好、更新，反倒价格更低呢？”

就此事，他与两家平台的客服都进行了交涉。客服给出的解释都差不多，不同时期售车行情不同，纯电动车的行情的确在不断走低，“要么就是拍卖历史价格造假，要么就是纯电动汽车的保值越来越差。”林先生质疑道。

在随后的几天时间里，两家电商平台依旧陆续来电，开始了“挤牙膏”式的加价。而且这些新的价格都是与二手车商商量后的“高价”：4.5万、4.56万、4.58万......客服的态度也越来越不耐烦。

“我后来看了网上一些车主的猜测，车辆通过这种C2M平台经常拍出较低价格的原因，是车商只能看图片出价格，无法知道真实的车况，因此出价非常保守。”林先生强调，有资深车友还表示这种C2M拍卖更像是背靠背出价——平台发布车辆之后，就会通知相应车商进行商议，给个低价成交。

他更倾向于“赚中间价”的说法，因为平台拍出的所谓“高价”，甚至比龙珠附近部分二手车商的估价还低了不少，“或者是内部低价吃下，再加价卖给车商，赚取中间差价。反正后来都是一点一点儿加价，可能是怕加多了回头亏了。”

在经历了所谓C2C、C2M的煎熬后，林先生已经不想通过二手车电商平台卖车了。看着手里的这辆电动汽车越来越贬值，他也越来越感到焦虑。

真的没有办法让自己的二手车卖出高价吗？答案是有办法，但是难度很大。

No.3自行卖车也困窘，平台、车商都“捣乱”

“北京有花乡二手车市场提供现场拍卖，但深圳没有这样的平台。”

在朋友的建议下，对于二手车电商平台已经失望的林先生，尝试着通过58、闲鱼等电商平台，自己发布车辆信息，他还将卖车的详情页面扔在深圳本地的微信群、闲鱼塘里面，尽量增加曝光度。而随之而来的麻烦，就是要自行接听各种买车咨询。

在将卖车信息铺天盖地发布后，他的手机就开始“爆棚”。“不到半小时就有几十个人通过平台私信、发信息、加微信好友，当时真的是感到信心十足。”不过欣喜过后的林先生，很快发现这些“买车人”一上来都不询问车况、信息、价格，都是表示“车看着不错，电话号码给一个马上联系”。

“起初，我以为这是正常询价过程，所以没多想就将电话号码发给对方了。”结果，这些“用户”非但没有致电咨询，他反而接到了大量二手车电商平台的客服来电，都是询问他是否卖车。

这些平台中甚至还有他曾经预约验车的那几个C2C、C2M平台，他诧异地询问客服是如何得知自己联系方式的，这些客服都表示，由于林先生在网上发布了二手车信息，合作平台将联系方式告知客服，为的是更好服务车主、尽快卖车。

“我追问他们是哪个平台时，客服一会说是闲鱼，一会说汽车之家，还有的说是百度贴吧。”因此，他再也不敢相信所谓的二手车买家，担心都是信息平台里的工作人员，“所以，再有人问我联系方式的，我都说在微信上聊聊就好，合适的话再电话联络。”

结果，这些“真实”的个人用户都开始斥责他不给电话号码是有毛病、耍大牌，再没有任何人关心车的细节，“现在二手车电商、车商都这么做生意了吗，我作为一个普通车主想卖车都被骚扰，还要挨骂？”

不堪被骚扰，不想个人信息被“泛滥”的林先生，终于扛不住了，他在10月25日删除了所有卖车信息，“过几天我就开去二手车商那里，价格合适就卖了，不指望电商了。”

【结束语】

林先生的苦难经历，可能是个案，也可能是普遍现象。诚然，通过电商渠道买卖二手车，确实能够将车辆售往全国各地，也有可能帮车主卖出较好的价格。但二手车电商的一些“套路”，依旧沿袭着这个行业线下时代的通病，并逐渐在激烈竞争中复刻在了线上模式中。

“莫名”的手续费，设置“门槛”的保卖，低于市价的拍卖，假借名义搜集传播用户资料等行为，处处都透着一股不厚道的气息。尽管一些平台整天标榜着科技领航，大数据、AI全都用上；鼓吹着低价、底价，绝对没有异地差价；叫喊着买车卖车有保障，要明明白白地赚钱。但是消费者只要吃过一次亏，就别想他们再信一丝一毫。