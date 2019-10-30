充电网络继续暴走，特斯拉怒刷中国大陆2000座超级充电桩成就

每当我们说到电动车，充电便成了一个不得不提到的话题，甚至说充电速度直接影响到了消费者们对于电动车的接受程度。在数年之前，准车主们还在为羸弱的电能补充能力发愁，但在特斯拉的超级充电桩的帮助下，泡杯咖啡的功夫里，Model系列电动车就可以补充足够充沛的电能，适应体验自然更加舒爽。

不得不说特斯拉对于充电桩布置算是相当执着，特别针对国内用户更是格外上心，而随着今天在上海尚嘉中心的超级充电站点亮，特斯拉也正式在中国大陆布下了整整2000个超级充电桩，完美覆盖了一众高端住宅以及CBD区域。

为了针对国内用户的生活以及出行习惯，特斯拉早早的就在中国推出了“无感充电”概念，根据特斯拉的调查，城市车主在日常生活中每周充电约为1至1.5次，所以他们将充电桩的布置目标定在了商场、酒店、写字楼以及小区等生活性地标建筑周边。

当然为了应对中长途出行，特斯拉也正在针对高速公路沿线等地区扩充充电服务，同时配合特斯拉的高等级辅助驾驶技术，长途旅行自然再也不会有什么压力。

上海特斯拉车主大概是国内最幸福的车主群体之一，几乎随处可见的充电桩电力补充、再加上上海建厂带来的得天独厚优势，简直算得上是特斯拉在中国的半个“主场”。而随着第2000座超级充电桩的落成，特斯拉表示之后还会继续完善超级充电网络的服务能力，并且针对中国市场提供更为便利的体验。

当然超级充电桩也并非特斯拉的最终目标，车主们心心念念已久的V3超级充电桩也已经近在眼前，通过250kW的超高充电功率，一辆Model 3车型只需5分钟就能充入足够支撑行驶120公里的电量，进一步缩减用户的充电等待时间。按照特斯拉的规划，V3超级充电桩将会在接下来的一两个月里正式登陆国内。

从目前的购车政策来看，新能源汽车的牌照办理流程已经得到了极大的简化，再加上特斯拉的本地建厂策略以及减税优惠，看来又要有更多潜在用户将会加入到特斯拉阵营，所以即使前有2000座超级充电桩、后有V3超级充电站，特斯拉短时间内也还是没有轻松下来的机会吧。