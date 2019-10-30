特斯拉第三季度美国销售额暴跌39%，中国激增64%

北京时间10月30日早间消息，特斯拉周二公布了按地域划分的销售额数据，这份数据显示其第三季度美国营收暴跌39%，两年多以来首次出现下降，但中国和其他地区的销售额则大幅增长。

据特斯拉提交的一份监管文件显示，在公司总营收中占据最大比重的美国销售额在第三季度中下降至31.3亿美元，相比之下去年同期为51.3亿美元；中国销售额则同比增长64%，达6.69亿美元；全球其他地区的销售额同比增长10亿美元以上，达18.3亿美元。

“在CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的领导下，特斯拉专注于欧洲和中国业务的增长；而在美国国内，核心需求相对于其他地区而言正在减弱。”韦德布什证券分析师丹·艾维斯（Dan Ives）说道，并补充称未来特斯拉在美国的增长前景仍将面临更大挑战。

特斯拉在本月早些时候公布财报称，该公司第三季度总营收同比下降近8%至63亿美元，而据金融市场数据信息及基础设施提供商Refinitiv调查显示，分析师此前平均预期为63.3亿美元。在当时发布的财报中，该公司并未披露按地域划分的销售额数据。不过，特斯拉在这一季度中意外实现了季度盈利，并兑现了马斯克的承诺，季度汽车交付量创下了9.7万辆的历史纪录。

特斯拉还在当时表示，该公司计划在2019年全年交付36万辆至40万辆汽车，称其“很有信心在今年交付超过36万辆汽车”。

与第三季度美国销售额下降形成对比的是，特斯拉第二季度的美国销售额增长了55%。

特斯拉尚未对相关置评请求作出回应。

目前，特斯拉正在包括中国和欧洲在内的美国以外市场上扩大服务，原因是马斯克面临着让该公司实现可持续盈利的压力。与此同时，特斯拉仍在对多项重大计划投入资金，其中既包括上海工厂和流水线，也包括Model Y和Semi商用卡车等即将推出的车型。特斯拉预测，2019年该公司的资本支出将达近15亿美元。

特斯拉还在周二提交的监管文件中称，该公司第三季度的保修准备金为1.38亿美元，相比之下去年同期为1.87亿美元。

投资公司Roth Capital分析师克雷格·欧文（Craig Irwin）发布研究报告，将特斯拉的股票评级从“中性”下调至“卖出”，并补充称其认为该公司的利润率是不可持续的。

特斯拉周二股价大幅下跌3.51%，报收于316.22美元。