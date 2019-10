Python 3.8 已发布，现在是切换至新版本的好时机吗？

Python 3.8 已于前两周正式发布,不过目前大多数开发者主要使用的仍是Python 3.7.x或更旧的版本。事实上,立刻切换到使用Python 3.8可能会引发一些问题。

想知道何时切换至Python 3.8?下文将简要概述切换主要的Python版本以及进行切换时可能会遇到的问题(来自一名开发者的心得经验)。

1.缺少软件包

opencv-python是一个十分受欢迎的软件包,其下载量约为5000万。但正如本文提到的一样,如果你现在(2019年10月28日)尝试在Python 3.8上安装它会发现并不起作用:

$ docker run python:3.8-slim pip install opencv-pythonERROR: Could not find a version that satisfies the requirement opencv-python (from versions: none)ERROR: No matching distribution found for opencv-python