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电子烟巨头Juul管理层大调整：数名高管离开，年底前拟裁员15%

2019-10-30 9:20:58来源：新浪科技作者：-责编：嗜橙评论：

北京时间10月30日上午消息，据外媒报道，有知情人士透露，Juul首席执行官K·C·克罗斯威特（Crosthwaite）目前已经替换了公司的首席财务官。

电子烟制造商Juul近来管理层变动不断，数名高管已经离开，包括首席行政官阿什利·戈尔德（Ashley Gould）和首席财务官蒂姆·达纳尔（Tim Danaher）。这两名是这家年轻创业公司里的行业资深员工。年轻的员工如原来的首席营销官克雷格·布罗莫斯（Craig Brommers）和先进技术高级副总裁大卫·福斯特（David Foster）也已先后离开。

“如果没有已经离开的这些人的帮助，我们公司不可能有今天的成就，”克罗斯威特在电子邮件中写道，“我衷心地感谢他们每一个人。”

一名Juul发言人证实，公司已经任命盖伊·卡特莱特（Guy Cartwright）为新任首席财务官。根据卡特莱特的LinkedIn资料，卡特莱特于今年7月加入Juul，使人转型与运营主管。

“过去三个月来，盖伊一直在帮助我们确定财务重点并找到提高效率的机会，”这位发言人在声明中说道。

这位发言人还提到，Juul已经取消首席营销官一职。目前尚不清楚Juul是否会另寻他人来填补戈尔德和福斯特的职位。联合创始人詹姆斯·蒙西斯（James Monsees）和亚当·鲍恩（Adam Bowen）两人此前分别担任首席产品官和首席技术官，将共同加入新成立的创始人办公室，协助克罗斯威特。

这些变动在发送给员工的电子邮件中宣布。另外，Juul还准备在今年年底之前裁员500人左右，或占目前员工总数的10%到15%之间。在裁员之前，Juul曾宣称公司拥有4100名员工。

“随着电子烟行业正在经历不可避免的调整，公司的重组可以帮助JUUL Labs将重心放在减少未成人的使用，投资科学研究以及开发新技术等方面，同时争取在美国和全球经营的许可，”克罗斯威特在另一份提到裁员的声明中说道。

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关键词：电子烟

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