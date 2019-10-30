诺奖得主罗杰：很多重大发现并没有来自大科学项目

10月30日消息，今天，在第二届世界顶尖科学家论坛“未来国际大科学论坛”上，2006年诺贝尔化学奖得主罗杰·科恩伯格发表了关于大科学项目主题的演讲。

罗杰·科恩伯格讲到，虽然主办方让他讲大科学相关的主题，但其实他本人是大科学的批评者。大概50年前，斯坦福大学有一个高能物理项目：高能电子加速项目，用来解决微分子衍射项目，从这方面来讲，他对大科学项目存有敬畏之心。但是，从化学和生命科学进展来看，除了大科学项目，我们还有应该有其他的发展方向。

罗杰·科恩伯格表示，如X射线、青霉素、无创影像、基因工程等发现，这些进展都有一个共同之处，那就是这些发现都不是为了解决单一问题，都是科学家在研究自己学科问题时，意外地发现了某些现象，然后融合其他学科后，才有了这些进展。

他认为这些进展并不是来自大科学工程，都是靠科学家自己的努力，最后才得到的。另外，他还对花费了重金的蛋白质工程进行了批评，他认为蛋白质工程得到的进展并不是很有意义。

目前，各国政府都想得到更多的研究进展，罗杰·科恩伯格认为，对于发现来说，本身就是不可以计划的，应该让年轻科学家按照自己的思路走，终究会有新的发现成果出来。

另外，对于重大的生物医学基础工程，罗杰·科恩伯格认为这确实可以带来很多帮助，因为对于个人和一个单位，单独去建设太过于困难，只能借助于这些大科学家工程。希望政府能在这方面进行资助大科学项目。

最后，他号召大家多关注小科学的发展，而不是大科学。

第二届世界顶尖科学家论坛由世界顶尖科学家协会发起，上海市人民政府主办，中国科学技术协会指导。共设置了8大主题峰会，65位诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、菲尔兹奖、麦克阿瑟天才奖等全球顶尖科学奖项得主、100余位中国两院院士、世界优秀青年科学家共同出席，深度对话。围绕宇宙、空间、航天、光子、气候、能源、生命、基因等将改变人类命运的话题，打造人工智能算力算法、脑科学与神经退行性疾病、创新药研发与转化医学、生命科学、碳氢键与新化学、新能源与新材料、黑洞与空天科技、经济与金融等主题峰会。