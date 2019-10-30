谷歌帝国短期内坍塌几乎不可能

北京时间10月30日消息，谷歌已成为广告领域绕不开的存在。对于2019年开展数字广告活动的企业，利用谷歌服务展示自己部分广告的可能性相当大。谷歌占领了逾7成的搜索广告市场，约三分之一的数字广告支出都流到谷歌口袋中。在数字广告领域巨大的优势，把谷歌打造成世界上最大的科技巨头之一，但它的主导地位正在日趋受到亚马逊、社交媒体和其他媒体的逐步蚕食。

谷歌帝国短期内坍塌的可能性几乎不存在。但根据投资者关注的指标，谷歌主导地位已经有松动的迹象。谷歌母公司Alphabet 10月28日公布了第三季度财报，尽管营收增长依旧强劲——由上年同期的337亿美元增长20%至405亿美元，但利润率出现萎缩。流量收购成本占到谷歌营收的逾20%。

但谷歌前景并非一片黑暗。谷歌已慢慢学会在广告业务之外获得现金。谷歌推出了包括G Suite、Google Cloud、Nest智能家居、Pixel系列手机在内的一系列服务和硬件产品。所有非广告业务营收，在Alphabet财报中都被归入“谷歌其他业务营收”一项。

谷歌非广告业务营收增长趋势

第三季度“谷歌其他业务营收”为64.3亿美元，在总营收中的占比略低于16%，与上一财季相当，比上年同期增长约15%。过去数年，谷歌的非广告业务营收一直在缓慢增加。谷歌CEO桑达·皮查伊（Sundar Pichai）和CFO鲁斯·波拉特（Ruth Porat）在公司的书面声明中都提到，谷歌云计算业务是第三季度营收强劲增长的主要原因。

谷歌没有披露云计算业务的具体业绩，其他业务中的大多数具有较强的周期性。在圣诞销售季期间，硬件产品销售通常会大幅增长，谷歌其他业务也是如此，因此，认为云计算占到谷歌非周期性营收的相当大一部分是靠谱的。

与亚马逊和微软等巨头相比，谷歌云计算业务的规模仍然偏小。对于自创办以来就一直依赖搜索广告获得巨额营收的谷歌来说，这无疑是在正确的方向上迈出的一步。这对于Alphabet特别有帮助，因为其“其他项目”都在亏损。Alphabet的“其他项目”包括自动驾驶技术公司Waymo和互联网接入项目Loon。第三季度，“其他项目”创收约1.55亿美元，亏损近10亿美元。如果Alphabet的“其他项目”成功尚需时日，它将越来越依靠“谷歌其他业务营收”活下去。