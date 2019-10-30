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苹果推送macOS Catalina 10.15.1：支持AirPods Pro

2019-10-30 10:15:12来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

继iOS 13.2和watchOS 6.1之后，苹果正式推送了macOS Catalina 10.15.1。本次更新包括加入了对AirPods Pro的支持、70个新Emoji表情、HomeKit安全视频等新功能。

此外，macOS Catalina 10.15.1还包括改进以及错误修复。完整的更新说明如下：

表情符号：

1.超过70种新表情符号，包括动物，食物，活动，新的辅助功能表情符号，可选肤色的性别表情符号和情侣表情符号；

AirPods：

1.新增对AirPods Pro的支持

HomeKit：

1. HomeKit安全视频功能允许您捕获，存储和查看来自安全摄像机的加密视频，并支持对人，动物和车辆的检测功能；

2.支持HomeKit的路由器可让您控制其他HomeKit附件在家庭内部的通信方式，以及管理每个附件的互联网访问权限；

3.在场景和自动化中增加了对支持AirPlay 2的扬声器的支持；

Siri:

1.隐私设置，通过允许Apple存储您的Siri和听写记录来帮助改善Siri体验；

2.新增从Siri设置中删除Siri听写记录的选项；

此更新还包括以下错误修复和改进：

1.修复在“照片”的“所有照片”视图中查看文件名的功能

2.修复在“照片”的“天”视图中按收藏，照片，视频，已编辑和关键字进行分类和过滤；

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关键词：macOS Catalina

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