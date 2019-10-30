马斯克：我也缺流动资金，但愿捐100万美元用于植树

10月30日消息，据外媒报道，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前向YouTube网红吉米·唐纳森（Jimmy Donaldson）承诺，尽管他也缺少流动资金，但仍愿意捐赠100万美元用于植树。

图：特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克

日前吉米·唐纳森发起了众筹活动，希望在2019年年底之前筹集2000万美元，种植2000万棵树。(与之对比，今年4月，支付宝宣布蚂蚁森林上线2年多用户数达5亿，5亿人共同在荒漠化地区种下1亿棵真树，种树总面积近140万亩。)

马斯克询问唐纳森打算种什么树。后者回应说，除了南极洲之外，这2000万棵树将在每个大洲种植，而植树的类型取决于它们将被种植的地方。到目前为止，唐纳森已经筹集了600多万美元资金，他与世界最大的植树社团——植树节基金会（Arbor Day Foundation）合作。

不过，在英国洞穴潜水员弗农·安斯沃斯(Vernon Unsworth)状告马斯克诽谤的案件中，马斯克承认自己缺少流动资金，尽管他持有特斯拉和SpaceX的大量股票。这意味着，马斯克手头是否有足够现金帮助唐纳森实现植树愿望，仍是个悬而未决的问题。

马斯克之前曾兑现过在Twitter上许下的捐赠承诺：在密歇根州弗林特（Flint）爆发水污染危机之后，他帮助当地学校为他们的喷泉安装了紫外线水过滤系统。