苹果AirPods Pro开卖，华强北山寨货将至

10月30日消息，据《南华早报》报道，虽然过去几个季度苹果iPhone手机的销量低迷，但苹果无线耳机AirPods已经成为公司有史以来第二畅销的产品。苹果AirPods耳机在中国市场大受欢迎，以至于很多工厂都在争相仿制最新款的AirPods耳机。

“我们很快就会卖和苹果AirPods Pro一样的耳机，就在未来两到三天。”在深圳华强北销售电子产品的一位傅姓营业员在微信上这样说。几个小时以后，苹果发布了AirPods Pro。

苹果最新的AirPods Pro无线耳机内置H1芯片，可以实现自动降噪。其在中国市场的官方零售价为1999元，而AirPods的官方售价为1558元。

在过去几个季度iPhone总销量低迷的情况下，AirPods无线耳机已经成为苹果有史以来第二畅销的产品。伯恩斯坦研究公司估计，在截至今年6月30日的三个月里，AirPods销售额飙升了70%，达到约20亿美元。

虽然全球有超过2500万人拥有正品AirPods，但中国市场的许多年轻人戴的是山寨的苹果无线耳机。

在中国市场进行的一项科技调查中，超过60%的人表示AirPods Pro太贵了，20%的人表示愿意购买，剩下的人表示会继续使用旧款AirPods。

深圳当地有数百家山寨手机制造商，其制造的低端功能手机和智能手机通常销往购买力较低的国家。据傅姓营业员说，山寨AirPods是深圳最受欢迎的电子产品之一。

根据材料和工艺的不同，这些仿品的售价通常在69元到299元之间，只相当于带有无线充电盒正品零售价的4.4%和19%。

傅姓营业员说:“售价299元的耳机看起来和AirPods一样，当你把它们和手机配对时，甚至可以在iPhone屏幕上模拟同样的动画。”

YouTube上的评论视频推崇中国制造的山寨苹果耳机，许多人表示，售价299元的山寨版耳机不仅与原版看起来一模一样，而且音质也差不多。

傅姓营业员说，考虑到新款苹果耳机的模具成本，第一批山寨AirPods Pro的价格可能会有点高，但她预计在需求稳定后价格会迅速下降。

“这是被市场左右的产品，所以我现在无法预测山寨AirPods Pro的价格。”傅姓营业员补充道。