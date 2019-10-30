在手机发布会上频频露面的TUV莱茵，究竟是干啥的？

提到标准化认证，作为普通的消费者，第一时间想到的可能是ISO，不少厂商会在商品广告宣传中称“通过ISO 9001国际认证”。而作为经常关注手机发布会的人来说，“TUV莱茵”这几个字可能再熟悉不过了。

“OPPO Reno 2通过德国莱茵TUV全局护眼认证”、“小米9获TUV莱茵安全快充2.0认证”、“华为Mate30系列配备的无线超级快充，获得全球首个通过莱茵TUV安全认证”……

在竞争激烈的手机行业，厂商们争先用TUV莱茵认证为产品“加冕”，凸显产品的可靠性和区别于友商产品的竞争优势。

这家在手机厂商中颇有“威信”的TUV莱茵究竟是家怎样的公司？它究竟有哪些特别之处，使其“走红”手机行业大大小小的认证？它只做手机相关的检测认证吗……带着诸多疑问和强烈的好奇心，我们走进了这家德国公司，开启“TUV莱茵——德国品质发现之旅”。

TUV莱茵是一家私营检测服务提供商，拥有近150年的历史，在各大洲拥有2万多名员工。TUV莱茵的本质是一家协会，德国和其他国家通过检验管控系统确保TUV莱茵的技术独立和财政独立。

TUV莱茵公邮六大事业群，包括工业服务、交通服务、产品服务、莱茵学院与生命关怀、数字化与信息服务、管理体系服务。涉及的业务囊括了能源行业、消费品行业、汽车行业、医疗行业等。换句话说，我们生活中吃穿住行等涉及到的产品和服务，都会出现TUV莱茵的身影。

不一样的创新中心

前往TUV莱茵总部之前，总觉得检测机构给人的感觉是严肃的、刻板的。但真正走进位于德国科隆的TUV莱茵总部后，才发现“too young too simple”。

TUV莱茵总部创新中心一角

位于TUV莱茵集团总部大楼18层的创新中心专门用于激发公司员工的创意想法，有开阔的视野景观以及不同设计风格的工作间，TUV莱茵任何员工任何时候都可以使用。

创新中心培训师凯先生介绍计时器

创新中心培训师凯先生介绍：内部头脑风暴的参与人员都不允许携带任何计算机设备，会规定讨论和陈述想法的时间，他认为时间越短，激发出来的想法越好，4分钟是他最推荐的时间截点。TUV莱茵在线翻译软件就是诞生于创新中心的工作间。

无线测试服务

到2022年，将有500亿台设备连接到物联网。TUV莱茵要做的就是确保这些产品可以正常工作，并安全互联。

TUV莱茵无线测试实验室

无线技术有很多种，TUV莱茵目前对其中20种技术提供测试和认证服务。每种技术都有自己的一套规范，并且一直有新的技术不断加入。

对于无线设备的市场准入，各国要求测试具体的吸收率，即辐射量。部分初级测试只需要17秒就能完成。但借助这些初级测试，测试工程师在开发阶段就可以为制造商提供反馈，说明设备是否达到所需的值。

如果某家制造商想要销售智能手机，如果没有相应的安全认证、合格证和测试标识，无线产品制造商就无法获得“销售许可”。TUV莱茵就可以提供相关服务，确保制造商产品顺利进入多达180个国家和地区。

古董车检测

在中国，古董车的概念可能相比还比较陌生，但在德国，古董车市场却获利颇丰，据介绍，德国路上行驶的古董车总数大概是50万量。

科隆—莱茵汽车世界（MotorWorld）古董车能力中心

如此庞大的市场必然更需要严格的把关，那些价格不菲的古董车哪些是仿冒的？哪些零部件已经偷偷改换过？古董车还能不能正常上路行驶，都需要TUV莱茵进行认证。

TUV莱茵交通服务汽车工程专家Neumann先生介绍，在德国古董车市场上，每天都有仿冒车出现。TUV莱茵可使用磁光技术来追踪仿冒者痕迹，目前古董车专家们已制定出一整套方法，让仿冒者更加难以过关：通过使用硬度测试、酸腐蚀方法和光谱分析，他们能够验证ID编号，披露隐藏焊缝，或者得出所使用金属薄片使用年限的结论。

此外，各地对古董车的注册要求不尽相同，验收标准更是苛刻。TUV莱茵的专家帮助古董车车主收集相关文件并进行必要注册，使车主放心驾驶。

业务涉及汽车检测认证似乎容易理解，TUV莱茵还为各类业余和职业俱乐部、体育场馆，各种类型的体育赛事提供标准化服务。TUV莱茵在这个过程中扮演了怎样的角色呢？

德甲足球俱乐部——科隆第一足球俱乐部体育场

TUV莱茵管理体系服务定制服务全球副总裁Frank Dorssers先生介绍：“服务质量和客户满意度对于观众、粉丝和客户的消费和商业行为会产生显著的影响。基础设施的科学管理，如：场馆运营、餐饮、接待、特许商品销售等，是提升俱乐部盈利能力的核心源动力。从便利停车、拿票入场，到餐饮服务，再到良好的观赛体验，借助TUV莱茵的专业理念，俱乐部将持续性地提高球迷满意度并获得健康的盈利能力。”

光伏检测服务

上世纪80年代，TUV莱茵的工程师们已经开发出测试光伏和太阳能光热系统的方法、标准和技术设备。如今，TUV莱茵在太阳能光伏检测市场占有率达到了90%。

TUV莱茵光伏实验室检测样品

据介绍，TUV莱茵主要检测的是太阳能光伏模组的持续性和稳定性。经过TUV莱茵认证的太阳能光伏板至少使用20年。

为了更精准地检测太阳能光伏模组的性能，TUV莱茵会模拟自然光照和冰雹，通过拉伸和压缩测试来模拟风雪载荷；在特殊的气候箱中，被检测组件要承受零下40-85摄氏度的高湿度和温度波动，用“极端”的方法观察被检测组件的导电、结冰和承压情况等。据介绍，TUV莱茵会进行6个月的加强老化测试，最终衰减程度不能超过5%，才能拿到相关认证。

对太阳能光伏组件进行挤压测试

TUV莱茵室外光伏实验场所

总之，TUV莱茵模拟各种自然环境下可能出现的恶劣天气以及人为因素造成的诸多隐患，尽可能“折磨”测试组件，保证经过TUV莱茵认证的产品足够靠谱。

玩具检测

除此之外，日常消费产品也是TUV莱茵检测认证的重点。

在TUV莱茵产品服务事业群里，测试认证服务就如接受检测的产品一样种类繁多。在模拟环境中，产品将承受极端的考验，包括振动、跌落测试、高温波动、阳光模拟（例如检查塑料的老化情况）、盐雾和冷凝水以检查腐蚀，还包括插头和插头连接的可燃性和安全性测试。

2005年，TUV莱茵整合了纽伦堡的LGA公司——当时欧洲最大的家具和玩具检测公司。目前，TUV莱茵在纽伦堡拥有大约20个不同的实验室，包括化学实验室、电气安全实验室、家具实验室、电池测试实验室和声学实验室。

纽伦堡实验室测试的主要产品类别包括：休闲用品、休闲装备（如健身装备）、自行车或轮滑、园艺设备、洗碗机、家用电器、化妆品、家具、光学产品、玩具、消费电子产品、洗衣机和工具等。

TUV莱茵玩具实验室

儿童安全是TUV莱茵最关注的问题之一，根据玩具安全的相关国家和国际标准，TUV莱茵的专家对玩具的各个方面（如安全性、质量和适应年龄的分类）进行测试和认证。同时，他们也在专门实验室中评估玩具的可燃性、卫生和电磁兼容性方面的风险。

对毛绒玩具可燃性检测

对玩具狗的眼睛部件进行拉伸检测

除产品测试外，制造工厂的全球审核也构成了玩具整体安全性评估的一部分。

TUV莱茵在中国

谈到TUV莱茵在中国的发展战略，TUV莱茵大中华区电子电气产品服务副总裁杨佳劼在接受网易科技独家采访时表示，过去30年，TUV莱茵大多数的服务是针对出口业务。现在TUV莱茵希望通过150年的经验积累，将‘中国制造’进行标准化认证，让消费者能够买到更加安全的产品。