宜家想要通过一个快捷按钮来控制他们的智能家居

在这个智能家居大热的时代，谁不想自己的家就通过一个控制器或是语音就能完成我们预想的工作呢！作为全球最大的家具和家居用品零售商宜家IKEA，正在研究一种新的快捷按钮，这个按钮可以在装有公司智能产品的房屋中激活一些智能场景。

这些场景通常定义为一组事件的驱动，比如离开家、吃晚饭等命令，这些命令同时发布给多个智能家居设备。据悉，只需按一下这个按钮就能激活通过IKEA Home智能应用程序与其链接的场景。如果使用纽扣电池供电，这个按钮将持续约两年时间，当然，同时还需要35美元的宜家Tradfri网关才能进行操作。

为什么要推出这个按钮呢？因为当前的宜家家居智能应用程序不支持场景，它只能与计时器配合使用，以控制宜家当前的智能设备范围。计时器对于在特定时间执行任务的确很有用，而场景是可以随时随地激活，比如一个称为“电视时间”的场景可能会降低Fyrtur百叶窗，拉起Symfonisk扬声器，打开AC单元的电源以及使客厅的灯光变暗，所以这个按钮的出现也变得非常重要。

目前，该快捷按钮的价格还没有公布，但随着宜家廉价的基于Zigbee的家庭智能生态系统的持续增长，Tradfri快捷按钮可能会削弱Hue，Amazon和SmartThings的竞争产品。