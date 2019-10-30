苹果A处理器路线图：明年5nm，2022年3nm

台积电两年前宣布在台湾省的南部科技园建造全球首个3nm晶圆厂。现在，该制造商已经开始在其最近在当地购置的30公顷土地上建设下一代工厂，准备进行3nm晶圆大规模生产，所需的建筑项目和设备的成本估计为195亿美元。

预计该晶圆厂将启动并运行，到2022年末或2023年初将批量生产3nm零件。

虽然目前许多PC和智能设备的处理器芯片正在台积电（TSMC）的工厂中以7nm工艺制造，但该公司已经迅速准备2020年上半年将其5nm节点投入批量生产。生产一代，研发一代，按照这个计划周期，5nm制程芯片推出大约两年后，3nm工艺进入批量生产，很符合规律。

台积电副董事长兼首席执行官CC Wei于今年早些时候在2019年第二季度业绩发布会后与投资者举行的电话会议中表示，3nm节点开发进展顺利。

这对于苹果A系列处理器的未来研发线路图无疑也将有重大影响。苹果的芯片设计已经引领了该行业多年。自2007年以来，它一直在开发基于ARM的处理器，并在A4和A6芯片上再次加大力度，在2016年通过A10芯片将其推向一个高峰。

众所周知，A10之后的每次迭代，均实现了显著的性能和电源效率改进，成为移动芯片的领军产品：

·2016年iPhone 7内的A10 Fusion处理器是苹果设计的第一款SoC。与被取代的64位A9芯片（用于iPhone 6S）相比，它提升了40%的处理器性能和50%的图形效果。

·当苹果从14nm A10转向7nm A11时，性能提高了25%。

·苹果A12处理器在A11系列芯片基础上继续拥有出色的性能提升，而现有的7nm A13系列处理器保持了这一趋势，与2018年的A12相比，它们获得20%的性能提升和40%的电源效率提升。

毫无疑问，苹果将在2020年转向5nm工艺，明年的A14处理器很有可能将使用5nm制程，以保证不断往前的性能和功率效率提升。

同时，这也是苹果尝试在2020年开始应用5G解决方案需要。

路线图还没有结束。台积电3nm圆晶制造工厂开工，这是一笔巨大的投资——金额接近200亿美元，预计将在2022年末或2023年初开始批量生产。

作为台积电的最大客户之一，苹果不可避免地考虑3nm制程未来的应用。

我们只需要回顾苹果的芯片发展历史，就可以知道它100%致力于开发和分发世界上最先进的处理器，并致力于这些架构的持续改进。不仅如此，苹果在长期在外观设计方面与模仿者进行斗争并未取得太好的效果，在这个过程中，它以艰难的方式学会了用内部硬件来实现对手们无法合法复制的专利技术。

未来苹果仍沿清晰的路线图保持前行，可以预见，A系列处理器在性能上将超越部分台式机处理器，对于这家公司一直未放弃的平台统一计划，未来处理器的进化是否能有助于让iOS和macOS两端更好地融合，这还需要时间来证明。