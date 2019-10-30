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iPhone 11表现出色，苹果可能要保留LCD

2019-10-30 12:15:11来源：威锋网作者：Ruins责编：远洋评论：

DigiTimes今天通过MacRumors发布的一份报告表明，iPhone 11的市场表现极佳，将会鼓励苹果考虑其2020年iPhone系列继续沿用与今年一样的销售路线，即保留一款内部配置基本一致但价格更低的LCD机型。

根据该报告，由于需求好于预期，iPhone 11的零部件订单增加了15%。但是相对的，由于销售「平淡」，iPhone 11 Pro Max的订单则减少了约5%。

这似乎也证实了另一位分析师的先前报告，该报告暗示，由于销售疲软，苹果将减少iPhone 11 Pro Max的产量。显然，iPhone 11就像去年的iPhone XR一样受到了消费者的追捧，如此，看到这种状况的苹果会为2020年iPhone制订一个更合适的策略。

DigiTimes的消息人士推测，iPhone 11的表现会影响苹果的2020 iPhone计划，让这家公司可能选择在旗舰产品阵容中继续保留LCD屏机型，而不是全线采用OLED。

此前，大部分市场预测倾向于2020年苹果iPhone会改为全面配备OLED屏幕。

尽管OLED面板可以提供出色的视觉体验，但LCD确实具有其优势，包括更高的电源效率和更低的成本，这在今年的iPhone 11中效果卓绝。不过，由于今年另一款廉价入门机的传言已经相当火爆，如果iPhone SE 2确实存在，那么LCD屏肯定会用在它身上。目前DigiTimes的报告是我们第一次听说苹果在明年的期间iPhone产品上坚持使用LCD。

你们希望明年9月份看到全面拥抱OLED的新iPhone系列，还是继续拥有物美价廉的LCD屏「iPhone 12」呢？

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关键词：iPhone 11

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