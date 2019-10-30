小米叶航军：下一步将加强小爱同学对自然语义的理解

网易科技受邀参加小米人工智能媒体开放日，在深入了解并体验了包括小米声学语音实验室、智能家庭全系应用的同时，也对小米人工智能团队有了一次“亲密接触”。除了我们熟知的小米副总裁、技术委员会主席崔宝秋外，网易科技首次专访了小米集团人工智能部总经理叶航军博士，在他眼里，小米和小米的未来是怎样的？

▲小米集团人工智能部总经理叶航军

新的机遇与挑战：加入小米是正确的选择

谈到吸引自己加盟小米的背景，叶航军表示，移动互联网是其当初选择小米的重要原因。2006年-2010年，叶航军就职于谷歌，技术架构、云计算等领域，一直以来都是叶航军的业务强项，因此直至2012年离开腾讯，叶航军一直从事搜索引擎的技术研发工作。离开腾讯之后，基于自身在搜索引擎领域的专业及经验，叶航军依然规划继续加盟一家从事搜索业务的公司，而小米，是叶航军谈判的最后一家公司，恰巧，小米的两个联合创始人：林斌和洪峰，都是叶航军在谷歌就职时的“老战友”。

通过和林斌的一次深谈，叶航军意识到，当时的搜索引擎市场格局已定，不如在新的领域寻找发展，当然，在面对更新机遇的同时，也可以迎接新的挑战。这个新的领域，就是以小米为代表的移动互联网。后来的事实也证明，2012年以后的搜索引擎市场格局确实没有再发生任何变化，之后发生的事，就是信息流革了搜索的命。直到现在，叶航军也坚持认为当初加入小米是非常正确的选择。

AI算法的贡献将越来越大

叶航军表示，由于目前的产品发布会，硬件被提及的比例过多，软件相对提及较少，因此大多会给用户造成误解，从而忽略AI算法所发挥的作用。实际上，目前的用户体验提升，软件在其中发挥的作用比重已经越来越高。例如小米手机摄影中的“超级夜景”功能，在硬件提供一定基础作用的同时，软件以及AI算法在其中发挥的作用实际更大，这也将是未来AI的发展趋势。

此外，除了我们熟知的场景识别外，叶航军表示，AI算法会对手机拍照有三个方向的影响：更清楚，更智能，更有趣。更清楚，体现在降噪以及数码变焦的成像效果；更智能，体现在则可以根据不同的场景提供相应的曝光组合策略；更有趣，例如“魔法幻天”功能，将为用户提供更多有趣的尝试。

小爱同学会继续提升用户体验

谈到小米AIoT的“神经中枢”小爱同学，叶航军表示，目前，小爱同学是国内智能音箱产品较为成功的典范，但是，小爱同学从技术上依然有提升空间。小米下一步将重点提升小爱同学在技术层面的体验短板，其中唤醒、识别和对自然语义的理解是小米之后的重点研发方向，其中自然语言的理解，特别是对用户意图的理解，以及多轮聊天的意图理解，将得到重点提升。

针对目前大多数用户都比较关心，同时又十分敏感的人工智能与个人隐私的关系，叶航军显得十分自信，他认为，对于用户个人隐私的保护，主要受两方面制约，一是法律层面，二是道德约束。叶航军表示，目前，从法律层面来看，国内针对此方面的立法正在快速完善，用户的隐私在国内已经可以得到越来越可靠的保障；从道德层面，则取决于企业的价值观，以及企业领导者的道德准则和自我约束，对于此，叶航军坚信，小米公司整体以及主要部门的领导，都具备合格的道德准则，并且有一整套完备的用户数据处理流程，小米用户可以安心使用小米全系产品。