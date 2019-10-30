中端无反相机选购指南：X-T30、A6400、M6 Mark II、Z50该选谁

尼康在10月10日发布新款无反相机Z50，APS-C画幅无反相机进入索尼、富士、佳能、尼康四家竞争新局面。那消费者如何从A6400、X-T30、EOS M6 Mark II、Z50四款无反中挑选适合自己的相机呢？

在EOS RP降价后，一跃成为万元内最强无反相机，全幅机身只要7000多元，支持全核双像素对焦，拥有廉价的EF镜头群。EOS RP优点明显，缺点同样明显，视频画质不比手机强。EOS RP的不足造就了富士X-T30、索尼A6400、佳能EOS M6 Mark II、尼康Z50生存空间。下图是四款相机规格对比，它们有着不少相同点：价格相差几百元，机械快门最高速度为1/4000s，连拍速度不亚于旗舰级APS-C单反相机，最高支持4K/30P和1080P/120P视频，带有翻转屏，提供了USB、HDMI、麦克风输入接口，存储介质为SD卡，重量体积相近，套头规格相似，售价差异不大，是四款拍照、视频通吃的中端APS-C无反相机。

佳能M6 Mark II是在四款相机理论分辨率最高，有效像素达到了32.5MP，是X-T3的1.24倍，A6400的1.34倍，Z50的1.56倍。紧随其后的是A6400和X-T30，X-T30有效像素比前者高、去低通，可特殊X-Trans排列严重实际表现，成像解析力不比前者占优。Z50是四款相机中分辨率最低的，刚踏入20MP门槛。

▲M6 Mark II的32.5MP传感器

在相机早破亿的今天，两三千万像素早没法给人数毛的体验，而且M6 Mark II、A6400、Z50没有去除低通滤镜（至少规格表上没写），实际分辨率还得打折。如果使用的是1080P显示器，四款相机分辨率够用了，如果使用的是4K显示器，四款相机分辨率均不足。

高感：Z50 > A6400 > M6 Mark II≈X-T30

X-T30是四款相机唯一一款使用BSI CMOS传感器的相机，理论上高感是最好，但实际是由于索尼半导体Cost down或是富士超频，它的高感反而不如使用祖传传感器的A6400。最佳高感落在Z50上，它的CMOS传感器源自于单反相机D500，原生感光度达到了ISO 51200，高出X-T30两档，可与FSI全幅相机媲美，其次是祖传传感器的A6400。

▲Z50传感器改进自D500

取景：Z50≈M6 Mark II≈A6400 > X-T30

Z50：屏幕达到了3.2英寸、画质好，EVF画质中等，只是屏幕只能向下180°或向上90°翻转。

M6 Mark II：屏幕画质中上水平，可向上180°翻转或向下翻转45°，缺少EVF。

A6400：带有EVF，屏幕可向上180°翻转，EVF画质中等，屏幕显示效果低劣。

X-T30：带有EVF、翻转屏，显示效果低劣，屏幕只能向上90°或向下45°翻转。

▲X-T30

在取景方面Z50、M6 Mark II、A6400三款相机互有优势，只有X-T30完全杜绝Vlog的可能。

AF：Z50≈X-T30 > A6400≈M6 Mark II

Z50：传感器源自于D500，可性能明显提升，可无裁切拍摄4K视频。Z50无论是照片还是视频下对焦速度非常好，追踪横向移动物体优于Z6，视频下支持人脸、人眼AF。

X-T30：使用BSI CMOS后的X-T30是一款对焦迅猛的相机，不过暗部对焦稍逊Z50、M6 Mark II一档。

A6400：在视频下对焦迅速可靠，但拍照时对焦系统过于追求高速，容易出现失焦的问题，不够可靠。

M6 Mark II：使用了全核双像素对焦，对焦可靠、覆盖范围大，但限于传感器读取速度，AF速度无法与其它三款媲美。

▲Z50对焦远比想象中的好

连拍：Z50 > M6 Mark II≈A6400 > X-T30

在四款相机中，M6 Mark II是连拍速度最快的，机械快门下可达14FPS，A6400是连续拍摄张数最多，11FPS下可连拍46张，但真正速度之王是尼康Z50。在使用SanDisk ExtremePRO UHS-I（90MB/S），Z50以最高连拍速度[email protected]可连续拍摄40张RAW，在12秒写入到缓存，照片总大小883MB，平均写入速度56.6MB/s，M6 MarkII对应数据分别是32张、12秒、694MB、48.5MB/s，A6400对应数据分别是40张、24秒、1.06GB、39.3MB/s。

如果M6 Mark II改用高速UHS II SD卡连续拍摄张数能增至36张，可这样做没有意义，UHS II价格是同容量UHS I卡数倍，提升性能有限，而且M6 MarkII跟A6400一样，在相机缓存清零时无法回看照片、进入菜单，佳能有意限制相机性能。在M6 Mark II上佳能还引入了一个30FPS、连拍张数超50张的RAW连拍，这是一个类似松下4K照片的功能，不同之处佳能是把所有照片包装封装到一个CR3文件中，选取照片必须通相机挑选、处理，官方PC软件DPP只能处理当中一张，不具备挑选功能，是一个宣传意义大于效果的功能。

视频画质：A6400≈Z50 > X-T30 > M6 Mark II

Z50：尼康是四个品牌最晚进入视频领域的，可视频表现不差，Z50可以全部画幅拍摄4K/30与1080P/120P视频，果冻效果略优于A6400(占了像素低的便宜)，画质细腻，支持视频美颜。

A6400：A6400是这视频首选相机，虽然4K下果冻明显，视频码率最低，可优势在于支持Log与HLG。

X-T30：作为X-T3的阉割版X-T30没有了Log、没有了4K/60P、没有了HLG，不过超采带来很好的画质，BSI CMOS有效较少了果冻效应。

M6 Mark II：M6 Mark II是唯一一款隔行采样拍摄4K视频的相机，4K分辨率大打折扣、易出现伪色，而且1080P/120P是以裁幅拍摄，优点是支持视频美颜。

A6400是四款相机中最专业的视频机

附加功能：A6400 > Z50 = M6 Mark II = X-T30

A6400拍摄视频不受时长限制，支持TimeCode、Log与HLG（一般当Log用），还支持USB边充电边拍摄，如果要长时间不间断拍摄会议、活动，它是唯一选择。

Vlog模式：A6400 > Z50 = M6 Mark II = X-T30

Vlog是当今中端无反相机最重要视频应用领域，那四款相机变成Vlog模式需要安装什么附件，增重多少。下面是四款相机安装麦克风与迷你三脚架所需附件与增加的重量。

X-T30：失败，屏幕没法向前显示。

A6400：只要安装一个冷靴扩展配件，最小增重10g，最为轻便。

M6 MarkII：只能安装通用型快装板和冷靴座，增重100g左右。

Z50：在热靴位置安装万向座，扩展冷靴与连接三脚架的怪手，增重100g左右。

得益于丰富的附件，A6400变身Vlog是最方便的；M6 MarkII机身结构与A6400一样，但缺少第三方配件，只能使用笨重的L型快装板扩展热靴接口；Z50屏幕只能从下方翻转到正面，连接三脚架必须靠热靴，偏麻烦，唯一好处是自拍时眼镜正对镜头，表情自然。

镜头群：X-T30≈A6400≈M6 Mark II≈Z50

无反是可换镜头相机的一种，少不了多买一两支镜头，那四款镜头丰富程度如何？

X-T30：拥有最丰富的APS-C镜头群，原生镜头覆盖12-600mm（等效135画幅，不考虑增倍镜），最大光圈可达F1.2。然而X卡口最便宜的定焦要2K起，XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR今天售价仍超3K，是单反相机同类镜头的2倍。买得起X-T30机身，买不起好镜头。

X-T30配XF16-55mm F2.8，画质、AF极佳，只是价格太贵了

A6400：E卡口APS-C画幅镜头丰富程度仅次于X-T30，只是除了两支新发布的E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS、E 16-55mm F2.8 G多属于狗头，但价格略比X-T30便宜，还有适马三剑客可用（16 1.4、30 1.4与56 1.4三支定焦）。

M6 Mark II：EOS M经过8年发展仅有8支，年均1支，而且物理隔绝RF卡口，是一个没有未来的卡口。在8支镜头中能与画质搭边只有EF-M 32mm f/1.4 STM，其它镜头尺寸小画质狗，优势是便宜，还有适马三剑客。

Z50：Z卡口APS-C画幅镜头仅有2支，但镜头画质极佳（对于套头来说），可以转接F卡口单反镜头，有便宜超广、望远镜头可用。只是在尼康Z卡口Roadmap中，规划APS-C镜头很少，更缺轻便定焦。

X-T30、A6400、M6 Mark II、Z50镜头各有各的优缺点，简单归纳是残幅没人权。

人体工程学：Z50 > M6 Mark II > A6400≈X-T30

在四款相机Z50是唯一一拥有宽厚的手柄、高耸的军舰部，体积也是最大的，转接720 2.8也不会吃力，拥有最佳人体工学；M6 Mark II的手柄尺寸略小于Z50，手感却大幅度逊色，只适合搭配原生镜头使用；A6400为了体积、重量，X-T30为了复古外观，基本不考虑人体工程学设计，加上糟糕的菜单逻辑，不多说了……

人无完人机无完机

在归纳了X-T30、A6400、M6 Mark II、Z50四款中端无反相机优缺点后，只能用机无完机来形容它们了，巨大特性差异决定了它们适合不同的用户。

富士X-T30：直出JPG很好，镜头多，适合摄影爱好者把玩，但考虑到与X-T3两千元的价格差，更推荐后者。

索尼A6400：Vloger，专业视频制作辅机。

佳能M6 Mark II：看重价格的家庭用户，女性Vloger。

尼康Z50：全幅备机，廉价打鸟机，廉价视频机。