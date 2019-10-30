To B战略扩张一周年，腾讯能解放腾讯吗？

从To C到To B，腾讯变革一年后终于给出了成绩单。

去年9月30日，腾讯进行了自成立以来的第三次重大组织架构调整，成立了完全TO B的大业务单元：云与智慧产业事业群（CSIG）。腾讯曾表示，在互联网上半场，腾讯的使命是做好连接；而在下半场，腾讯的使命是成为各行各业最贴身的数字化助手。

在腾讯内部，To B的业务被比喻成“地面战争”，过去一年时间里腾讯不断释放出To B战略扩张的自然延展和升级信号。但大众的忧虑也仍然存在，做To C起家的腾讯，真的会有To B的基因吗？

10月29日腾讯全球数字生态大会·城市峰会上，腾讯腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道总结了腾讯产业互联网战略升级一周年成绩：过去一年里，腾讯强化云的平台能力，聚焦安全、AI、LBS、区块链等领域的技术力量，相继整合了医疗、出行、教育等产业平台。同时，凭借服务C端用户的经验，通过公众号、小程序、支付、企业微信等连接器，成功链接了B端合作伙伴。

有数据显示，2018年腾讯云增速全球第一。

一年时间，腾讯如何建立To B基因？

汤道生对这个问题给出的解决方案是聚焦技术、行业方案和生态。他从这三个方面分享了腾讯对于产业互联网的思考和实践：

首先，在深入产业的过程中，技术是第一推动力。腾讯将包括通信、AI、安全中台的技术中台能力，和包括用户、内容、应用中台的数据中台能力开放给合作伙伴，未来将持续投入打造技术引擎，推动产业互联网进入发展快车道；

第二，产业互联网向纵深发展，考验的是综合解决方案能力。过去一年，腾讯深耕垂直行业，在多个领域梳理出了标准化的解决方案并加快复制；

第三，合作伙伴生态是产业互联网的重要生力军。产品和技术是腾讯的重要优势，在销售、服务、咨询等价值链条上，在各个区域的下沉市场，腾讯将与合作伙伴共同前行。

一年之后的2B业务，于腾讯不仅意味着下一个增量市场，甚至是更大的利润增长来源。

在2019年Q2，代表腾讯To B业务的金融科技及企业服务收入为228.88亿元，同比增长37%，占总收入的比例为26%，已成为腾讯第二大收入来源。

“再造”一个开放的腾讯

刘炽平曾说，腾讯必须以“计分表重新清零”的心态，谦卑又进取地面对新旧产业和互联网的融合趋势，主动进化，扮演好“连接器”和“生态共建者”的角色。

3Q大战之前，腾讯给大众留下的印象是一个闭环的生态，而转型产业互联网的同时也意味着，腾讯决定“把半条命交给合作伙伴”。

问题在于腾讯如何在产业互联网时代做好开放，打造共生共赢的合作伙伴生态？

腾讯云副总裁陈广域谈到，“到To B领域，产业互联网对生态的需求特别迫切，因为To B比To C更复杂，更多需要协同合作，更多需要大家优势的互补。”目前，腾讯共有代理、行业、服务、咨询四大类别的合作伙伴。据他介绍，腾讯云已经连续多年保持三位数以上的增长，而来自合作伙伴的业务增长速度又远远超过了腾讯云的大盘增长。

陈广域告诉网易科技记者，“今年前9个月，合作伙伴业务在腾讯云占比里面已经占到将近30%，这个比例在去年是20%，合作伙伴的收入或者合作伙伴业务对腾讯云的重要性也在逐渐提升。”

他还从产品标准化和激励、中长尾商机扶持、大型项目合作、生态产品引入与落地四个方面进行了介绍：

第一，腾讯需要更好的产品标准化能力，把产品做得更加适合于合作伙伴去转售和实施，为合作伙伴提供更好的“弹药”；第二，更好地调动腾讯内部生态资源，为合作伙伴提供商机导入和支持；第三，将大型项目的机会导给更多的合作伙伴，为头部合作方带来更多的产业机会；第四，在生态产品的合作中，投入全通路的销售和技术扶持，使得合作伙伴成为腾讯云生态的重要组成部分。

据陈广域介绍，今年9月开始，腾讯云对所有腾讯产品的引入提供全生命周期的专业跟进和服务。同时，腾讯云推出“臻选SaaS计划”，目前“SaaS臻选”商城已在腾讯云官网上线，未来会把更多的数据能力开放给加入腾讯SaaS生态的合作伙伴。

目前腾讯云在全球25个地理区域、运营着53个可用区，合作伙伴覆盖渠道、服务、咨询、研发等各领域。

首次披露SaaS领域打法

针对在SaaS领域的战略打法，腾讯正式发布了SaaS生态“千帆计划”。

“千帆计划”将整合腾讯云、企业微信、腾讯SaaS加速器、腾讯位置服务等腾讯内部资源，联合外部40余家SaaS企业，共同推动国内SaaS市场快速发展。

其实从2011年开始，国内外的软件巨头都开始了SaaS化转型，企业服务SaaS化已是大势所趋。

腾讯云副总裁答治茜认为，SaaS企业迎来了最好的时代。一方面，产业互联网大潮已至，中国企业降本增效的需求提升；另一方面，云计算等技术的进步为SaaS发展提供了基础设施和底层技术。

但他也谈到，在中国市场SaaS厂商也面临诸多挑战。

其一，新兴厂商缺少品牌背书，市场认知度低，拓客困难；其二，大客户的定制化需求多，交付周期长、成本高，普通SaaS厂商缺少PaaS平台支持定制化项目，大客户项目交付难；其三，SaaS厂商自建大大小小的生态，仅凭一家之力难以完成多家SaaS厂商的应用集成；其四，SaaS产品打磨、市场验证、品牌建立都需要时间和资金投入；其五，底层基础设施支撑是关键。

答治茜告诉记者，腾讯的解决方法在于“一云一端三大项目”，即腾讯云为SaaS企业提供稳定的基础设施和底层技术支持，企业微信为SaaS企业提供C2B的连接能力，以及SaaS加速器、SaaS技术联盟和SaaS臻选三个项目，为厂商提供销售、技术、资本和培训等服务。

腾讯云战略合作总经理庆雪辉告诉网易科技记者，“目前合作伙伴绝对量肯定还是传统的互联网公司包括游戏、视频还是占大头，但是要说增速，我们确实看到像一些政府类的，传统企业类也是有非常高的增速。传统行业，正好也需要各类SaaS应用，帮助他们做运营效率的提升。”

腾讯千帆计划的背面，是“团战”产业互联网。

答治茜强调，“会将99%的SaaS细分场景将交给合作伙伴来做，腾讯将专注擅长的领域，做好筑路人。”

根据艾瑞咨询的报告，国内SaaS行业未来仍将保持40%的年增速，到2021年市场规模将达到654亿元。