对大便下手了：日本马桶公司用AI识别断健康

之前专门跑去日本买的马桶盖们，它们现在怎么样了？



提到日本马桶品牌，各位日代们应该对LIXIL品牌不陌生。这个日本最大的建材设备集团，能够把马桶卖到全世界，除了产品安全稳定，还在于能够将新科技安排进你如厕的各个细节。

比如很火爆的马桶系列SATIS就搭配了专属应用程序，能记录你每次入厕的时间和状态，还能查看每次厕所用水和用电情况。

小小马桶，学问不少！也难怪大家争破头颅也要去买一个马桶盖了！

最近，LIXIL又有大动作，据悉这次的大招是AI智能马桶，听说还配备了视觉检测系统？？？

在马桶里配备视觉检测？莫不是要检测？？？大便？！

还真没猜错，10月15日到18日，就在千秋举行的家电和IoT的样品市集「CEATEC 2019」上，LIXIL带来了全新的AI马桶！

据介绍，这个AI马桶能够根据国际指标自动分类大便的形状大小，护理机构的工作人员就可以从患者大便的分析中了解入住者的身体状况，从而帮助他们管理身体了。

不过，听上去，这黑科技有点……迷，似乎还带点味道……

没想到吧，你的大便也在“出卖”你！

AI马桶内部装有传感器摄像头。使用者排便时，马桶会立即对大便进行图像识别，形状识别分成7个阶段、大小识别分成3个阶段。

AI识别后得到的数据会通过网络上传到管理员的个人电脑中。

马桶上安装了传感器摄像头

对大便的判定标准参考了国际指标，也正在与相关医生合作，共同完善评判标准。

就经验角度上说，大便越小、越细，便秘和腹泻的可能性越高，因此工作人员只要看到大便的检测结果就能知道使用者是否深受便秘或腹泻的困扰。

在传统的护理设施排便管理中，一直是入住者自我报告排便情况，工作人员手写记录在纸上。

但是痴呆患者经常会忘记排便，也有入住者对报告排便这种行为表示抗议，总的来说，很难对入住者的排便情况进行很好地管理。

但是，老年人相对而言更容易便秘，如果再置之不理，他们可能会患上肠阻塞。

这时候就需要AI马桶闪亮登场了！

收集大便图像难死人！AI马桶开发过程中最困难的地方

从事研发工作的LIXIL的永田政昭说，AI马桶的开发大约始于2014年，最困难的地方在于收集大便的图像。

该公司为了收集大便图像，在公司内部设置了4个AI马桶，让有意向参与测试的公司员工使用，在半年时间内大约收集到了3000张大便的图像资料。

“我们对数据进行了加密，以确保没人知道是谁使用了厕所。不过，公司员工大都比较健康，有便秘或腹泻等症状的大便图像并不常见。”永田说。

但是，为了更好地了解老年人的健康状况，有些时候，数据收集师们还要收集出现便秘或腹泻症状的大便图像……

虽然过程艰辛，但是靠着这些艰难收集的数据，大便识别器目前的训练效果还不错。

永田称“目前，对大便的图像识别准确率已达到了80%左右，每测量5次只会出现1次错误，这样考虑的话是不是说明我们得到的结果还不错。”

令人放心又失望的是，这次的产品还没有正式投入商用。但该公司表示，今后一旦投入商用，将在护理领域进行相关实验。

怎么样，这么智能的马桶，你想要拥有吗？