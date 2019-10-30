雷蛇推出真无线耳机Hammerhead True Wireless，售价100美元

雷蛇最近两年确实有种科技树疯狂点开分支的感觉，之前的雷蛇游戏手机好好的秀了一把存在感，而最近他们更是涉足TWS领域，推出了专为手游准备的Hammerhead True Wireless分体式耳机产品。

当然在设计方面，雷蛇的分体耳机依旧是传统的耳塞+收纳盒的配置，不过腔体外侧的雷蛇LOGO也已经具备了十足的辨识度（我们更好奇它会不会亮）。目前雷蛇尚未公布这款耳机的更多参数，但从参照图来看，Hammerhead True Wireless的体积应该与AirPods没有太大区别，足够适配绝大多数用户的耳朵。

而为了表现足够的“游戏性”，雷蛇在蓝牙5.0的基础上加强了Hammerhead True Wireless的延迟控制，他们宣称在游戏模式下，Hammerhead True Wireless的延迟会被压缩至60ms，几乎不会影响到游戏内任何激战和操作体验，对于战场瞬息万变的FPS游戏以及需要配合节拍精准控制的音游都更加友好。

不过根据官方描述，雷蛇Hammerhead True Wireless的耳机本体续航只有3个小时左右，配合充电盒可以实现共计15小时的续航表现。这一成绩虽然并不算突出，但对于游戏玩家来说，也足够开黑开上一个下午了。

雷蛇Hammerhead True Wireless售价为100美元（约合人民币700元），远低于其它一线分体耳机的价格，所以对于纯游戏玩家来说也许更值得被选择吧。