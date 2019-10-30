比亚迪Q3净利跌88.58%，受新能源补贴退坡影响较大

【TechWeb】10月29日，比亚迪发布2019年第三季度报告。报告显示，2019年三季度，公司净利润为1.20亿元，同比下降88.58%；前三季度净利润15.74亿元，同比增长3.09%。

报告显示，三季度公司计入当期损益的政府补助为10.42亿元，主要为与汽车相关的补助。（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

对于利润下降的原因，比亚迪表示，受宏观经济形势影响，预计第四季度汽车行业整体市场需求依然疲弱，叠加燃油汽车价格体系变化的冲击及新能源汽车补贴大幅退坡的影响，新能源汽车行业销量不及预期，预计集团新能源汽车业务盈利较去年同期也有一定幅度的下滑。

据比亚迪发布的数据，今年1-9月，比亚迪汽车累计销售33.58万辆。其中，新能源汽车累计销售19.26万辆，同比增长34.31%。

然而自2019年补贴新政过渡期于6月结束之后，比亚迪自7月起连续三个月销量下滑，其中9月比亚迪新能源车销量为1.37万辆，同比下降50.97%，跌幅再次扩大。

传统燃油汽车业务方面，比亚迪表示，燃油车市场竞争更趋激烈，但随着宋pro等新车型销量的稳步提升，预计第四季度燃油汽车业务将有所恢复。

截至今日收盘，比亚迪股价下跌6.77%，报43.96元。