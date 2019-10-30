2020版熊猫金银纪念币如何购买？

IT之家10月30日消息 昨日，央行正式发行了2020版熊猫金银纪念币一套12枚，其中熊猫普制金银纪念币6枚、熊猫精制金银纪念币6枚，均为中华人民共和国法定货币。

2020版熊猫金银纪念币详情：

一、纪念币图案

该套金银纪念币正面图案均为北京天坛祈年殿，并刊国名、年号；背面图案均为熊猫食竹图，并刊面额、重量及成色。

二、纪念币规格和发行量

（一）1克圆形金质纪念币为普制币，含纯金1克，直径10毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量1000000枚。

（二）3克圆形金质纪念币为普制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量800000枚。

（三）8克圆形金质纪念币为普制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量600000枚。

（四）15克圆形金质纪念币为普制币，含纯金15克，直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量600000枚。

（五）30克圆形金质纪念币为普制币，含纯金30克，直径32毫米，面额500元，成色99.9%，最大发行量1000000枚。

（六）50克圆形金质纪念币为精制币，含纯金50克，直径40毫米，面额800元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

（七）100克圆形金质纪念币为精制币，含纯金100克，直径55毫米，面额1500元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

（八）150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

（九）1公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金1公斤，直径90毫米，面额10000元，成色99.9%，最大发行量1000枚。

（十）30克圆形银质纪念币为普制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量10000000枚。

（十一）150克圆形银质纪念币为精制币，含纯银150克，直径70毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

（十二）1公斤圆形银质纪念币为精制币，含纯银1公斤，直径100毫米，面额300元，成色99.9%，最大发行量20000枚。