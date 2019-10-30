Fedora 31稳定版正式发布：停止支持32位内核

经过十分短暂的跳票，在 Fedora 30 发布约五个月后，该项目于今天正式发布了 Fedora 31稳定版。尽管距离上个主要版本的发布才过去了短短的五个月，Fedora 31依然带来了十分大的改进，例如常规的性能改进和更新的软件包，以及对构建过程的更改——体现在提供了较小的RPM和更快的解压速度。

Fedora是一个由Red Hat赞助、Fedora项目社区支持的独立Linux发行版。其提供了开箱即用的用户体验，默认搭载GNOME桌面环境。

首先说一个值得关注的变化，Fedora 31是停止支持32位内核的首个版本，但它依然保留了对具有32位依赖项的程序和具有32位驱动程序的旧硬件的支持。而为了与WINE兼容，它还需要支持一些32位的库以及一些闭源软件，其中包括通过Steam平台交付的游戏。因此，如果你使用的是旧的且仅支持32位的i686内核，是时候找一个替代方案了。

变化

Fedora 31 Workstation 使用的桌面环境为 GNOME 3.34，它带来了显著的性能增强，这在功率较低的硬件上尤其明显。

除此之外，Fedora 31 Workstation 值得关注的更新内容还包括重新设计的背景选择器和支持自定义应用程序文件夹。

▲重新设计的背景选择器让用户可以快速轻松地查看和更改桌面背景和锁定屏幕背景

▲自定义应用程序文件夹功能可让用户更好地整理已安装的应用

Fedora Server 版本则以易于部署的方式为系统管理员带来了最新的、最先进的开源服务器软件。一些常见更新包括：

升级了编译器和语言，包括NodeJS 12, Perl 5.30和Golang 1.13。此外，"python"命令现在将使用 Python 3。

支持Cgroupsv2，为cgroups提供最新功能的内核级支持。

将RPM的压缩算法切换至 zstd，明显减少了所需的压缩时间，并提高使用二进制RPM的进程的整体性能。

支持RPM 4.15（RPM软件包管理器的最新版本），以增强Fedora所有版本的性能和稳定性。

除了Fedora Workstation和Fedora Server，现在团队还提供了 Fedora CoreOS, Fedora IoT 和 Fedora Silverblue 版本。

对了，Fedora 31也支持备用架构 ARM AArch64, Power和S390x。特别要注意的是，对包括Rock960, RockPro64和Rock64在内的Rockchip片上系统设备的支持得到了改进，另外还初步支持了“panfrost”（一种用于较新的Arm Mali“midgard”GPU的开源3D加速图形驱动程序）GPU。

获取

Fedora Workstation：https://getfedora.org/en/workstation/download/

Fedora Server：https://getfedora.org/en/server/download/

Fedora CoreOS：https://getfedora.org/en/coreos/

Fedora Silverblue：https://silverblue.fedoraproject.org/

Fedora IoT：https://iot.fedoraproject.org/

升级

查看 https://fedoramagazine.org/upgrading-fedora-30-to-fedora-31/