腾讯这样的大公司是怎么开会的呢？腾讯官方今日发文《没想到，腾讯是这样开会的》，向公众展示了腾讯公司内部是怎么开会的，我们来看一下吧。

以下为《没想到，腾讯是这样开会的》全文：

整个腾讯近5万员工，平均每天要预定5796个会议。

如果每个会议浪费1分钟，整个鹅厂就损失了近100个小时，那还得了？毕竟生于深圳的腾讯也非常认同这两句话：时间就是金钱，效率就是生命！

因此，在腾讯开会，从预订会议室，到会议期间，再到会议资源管理都非常讲究快准狠！

开会也要讲信用 因为浪费资源可耻

总有那么一些人，甭管有会没会，先把会议室霸占了再说，反正到点了不去也行。在鹅厂，这叫不瑞雪。而对付不瑞雪行为，鹅厂从来不会客气。一旦有人预定了会议室，超时20分钟人还没到，其他人就有权扫码释放会议室并为己所用。原预订人还会被系统记上一笔“浪费会议资源”的不良信用。

浪费的会议室没被别人释放就没事了吗？想得美。因为会议室还会受到红外和温度感应装置的实时监测（鹅厂会议室不准安装摄像头）。监测到超时还没发现“活人”的话，那么恭喜预订人，又多了一条“浪费会议资源”记录。集齐3次以上不良信用就可以“召唤神龙”了，不但享受全厂通报批评的“荣誉”，还会得到关闭会议室预定权限的“特殊待遇”。在这样的“开会信用体系”下，鹅厂每天5796个会议预定中，被释放后重新预订的超过2000个，相当于有1/3的会议得到了效率优化。对了，红外感应装置还是个绿色低碳的宝贝，未来还能实现若会议室超时无人，就请求控制系统自动关闭会议室的投影仪、电灯等电器。

投屏也有高科技 从此告别各种转接线

会议马上要开始，你却还没有给投屏找到合适的转接头？这样的事情在鹅厂还挺……难发生的。因为有腾讯云投屏，腾讯人投屏早就不必连线了。连上WIFI，输入投屏码，你精心制作的PPT就会精准同步到大屏上（鼠标还是60帧/秒的呢）。

哪怕是一投多屏，异地投屏，演讲模式等进阶需求，也不在话下。现在鹅厂员工平均每天使用至少3000次腾讯云投屏，假设每次找线、连接调试都能节省2分钟，保守估计一年下来就能省下30000+小时。不仅电脑，手机无线投屏也是效果不凡。

当然，手机投屏只许用来开会，不许用来开hei！

会议室光速预定快到不要太舒适

鹅厂人如果想立即开一个会，最爽的骚操作是——“摇摇预定”。打开“腾讯行政”公众号，进入会议预定功能。系统会自动定位所在大厦，摇一摇手机就能立刻找到空闲会议室，动作之迅速简直不要太舒适！

如果在企业微信群聊，开会恰好要把群里的人都拉上，基本上1步搞定——跟机器人@Ame（行政小A）说一声就好

收到指令的@Ame立即会把行程同步到所有参会人的邮箱和微信，该来的一个也跑不掉

预定会议如此简单，还要什么自行车？介绍了这么多，也累了，要认真地给手机投个屏了。