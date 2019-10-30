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诺基亚发力5G市场，今年已招聘350名工程师应对竞争

2019-10-30 18:51:18来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间10月30日晚间消息，据国外媒体报道，电信网络设备制造商诺基亚今日表示，该公司今年在芬兰已招聘了数百名工程师，以加快5G的研发。

在电信网络设备市场，诺基亚的主要竞争对手为爱立信和华为。上周，诺基亚调低了2019年和2020年的利润预期。诺基亚当时称，随着公司在快速发展的5G网络市场投入更多资金以对抗竞争对手，公司近两年的利润将面临压力。

对于近期的大规模招募，诺基亚网络部门负责人托米·乌托（Tommi Uitto）称：“的确，我们最近招聘了5G开发人员，不仅在奥卢（Oulu），在坦佩雷（Tampere）和埃斯波（Espoo）也加大了招聘。”

乌托称，事实上，自从他一年前上任以来，诺基亚就加快了招聘步伐。

上周四，诺基亚发布了令人失望的第三季度财报，并调低了2019年和2020年的利润预期。诺基亚当时称，为了应对5G网络服务的竞争压力，公司将增加支出，这可能会限制未来的收益。

诺基亚现预计，2019财年的每股基本收益在0.18欧元至0.24欧元之间，而2020财年的每股基本收益在0.20欧元至0.30欧元之间，两者均低于之前预期的0.25欧元至0.29欧元和0.37欧元至0.42欧元之间。

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关键词：诺基亚

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