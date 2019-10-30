京东方Q3营收306.83亿元，现为华为Mate X供应折叠屏

10月30日消息，京东方科技集团股份有限公司今天发布了2019年第三季度业绩报告。报告显示，2019年前三季度，京东方实现营业收入857.22亿元，同比增长23.4%；归属于上市公司股东的净利润18.52亿元。第三季度，京东方营收306.83亿元，归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，净利润同比下滑54%，同时净利润率进一步下降。

群智咨询截至第三季度数据统计，与去年同期相比，电视面板价格同比下滑30%，IT面板、手机面板同比下滑15%左右，第四季度面板价格开始止跌回稳，面板供需关系有望进一步改善。不过，京东方的液晶显示屏出货量持续全球第一。

目前，搭载京东方全面折叠屏的华为Mate X手机已量产上市，手机在展开以后变为一块8英寸平板，实现了将手机和平板合二为一。同时，随着5G技术和产业的进一步成熟，京东方将加快推动8K应用走进生活。

▲华为Mate X

作为京东方另外两大核心事业，智慧零售解决方案占据全球市场50%以上，总共为全国660余家银行网点提供智慧金融解决方案，智慧交通解决方案覆盖国内80%以上高铁线路及国内外诸多地铁线路，。此外，京东方还推出了BOE呼吸康护管理系统、糖尿病视网膜病变辅助诊断软件系统、心血管系统管理解决方案等。

2019年上半年，京东方累计营收高达550.39亿元，同比2018年上半年增长了26.6%，由于整个面板市场需求不振，面板市场供过于求，价格持续下滑，2019年上半年京东方的净利润同比2018年上半年下滑高达43.9%，仅有16.68亿元。其中，京东方财报显示，在2019年第一季度，京东方营业收入达264.54亿元，同比增长22.66%；归属于上市公司股东的净利润为10.52亿元。