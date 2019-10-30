内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

京东方Q3营收306.83亿元，现为华为Mate X供应折叠屏

2019-10-30 19:07:54来源：凤凰科技作者：花子健责编：懒猫评论：

10月30日消息，京东方科技集团股份有限公司今天发布了2019年第三季度业绩报告。报告显示，2019年前三季度，京东方实现营业收入857.22亿元，同比增长23.4%；归属于上市公司股东的净利润18.52亿元。第三季度，京东方营收306.83亿元，归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，净利润同比下滑54%，同时净利润率进一步下降。

群智咨询截至第三季度数据统计，与去年同期相比，电视面板价格同比下滑30%，IT面板、手机面板同比下滑15%左右，第四季度面板价格开始止跌回稳，面板供需关系有望进一步改善。不过，京东方的液晶显示屏出货量持续全球第一。

目前，搭载京东方全面折叠屏的华为Mate X手机已量产上市，手机在展开以后变为一块8英寸平板，实现了将手机和平板合二为一。同时，随着5G技术和产业的进一步成熟，京东方将加快推动8K应用走进生活。

▲华为Mate X

作为京东方另外两大核心事业，智慧零售解决方案占据全球市场50%以上，总共为全国660余家银行网点提供智慧金融解决方案，智慧交通解决方案覆盖国内80%以上高铁线路及国内外诸多地铁线路，。此外，京东方还推出了BOE呼吸康护管理系统、糖尿病视网膜病变辅助诊断软件系统、心血管系统管理解决方案等。

2019年上半年，京东方累计营收高达550.39亿元，同比2018年上半年增长了26.6%，由于整个面板市场需求不振，面板市场供过于求，价格持续下滑，2019年上半年京东方的净利润同比2018年上半年下滑高达43.9%，仅有16.68亿元。其中，京东方财报显示，在2019年第一季度，京东方营业收入达264.54亿元，同比增长22.66%；归属于上市公司股东的净利润为10.52亿元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东方

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有