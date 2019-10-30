xplay 发布，专为树莓派设计的多媒体播放器

xplay是专为树莓派(Raspberry Pi)设计的多媒体播放器，支持(视频、音频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)，支持无黑场切换。
支持硬件
支持功能
支持自定义播放器分辨率、帧率(FPS)、音频采样率(Sample Rate)
支持使用(TCP)连接播放器发送指令控制(播放、覆盖、停止、等...)
支持(视频、音频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)素材播放
支持(视频)多种格式(例如：MP4、AVI、MOV、等...)基于H264的视频编码，音频(AAC)
支持(图片)JPG与PNG格式
支持(动画) GIF格式
支持(视频)硬解播放
支持(视频)预加载
支持(摄像头)设备(Raspberry Pi Camera V2)
支持(视频、图片)无黑场切换播放
支持(视频)音频同步(视频帧时间戳与音轨帧时间戳)播放
支持(视频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)多层(Overlay)播放
支持自定义布局(通过多层功能可以实现多种自定义布局)
支持自定义(视频)是否循环播放(视频在播放到结尾时是否停留在最后一帧)
支持自定义素材尺寸(Width，Height)，任意拉伸缩放素材尺寸播放
支持自定义素材位置(X，Y)播放，任意定义素材播放位置
支持自定义素材横竖屏播放
支持自定义素材开始播放时间(多个播放器间可以实现同步播放)
支持静音播放