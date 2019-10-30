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xplay 发布，专为树莓派设计的多媒体播放器

2019-10-30 19:38:18来源：开源中国作者：努力加贝责编：骑士评论：

xplay是专为树莓派(Raspberry Pi)设计的多媒体播放器，支持(视频、音频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)，支持无黑场切换。

支持硬件

支持功能

  • 支持自定义播放器分辨率、帧率(FPS)、音频采样率(Sample Rate)

  • 支持使用(TCP)连接播放器发送指令控制(播放、覆盖、停止、等...)

  • 支持(视频、音频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)素材播放

  • 支持(视频)多种格式(例如：MP4、AVI、MOV、等...)基于H264的视频编码，音频(AAC)

  • 支持(图片)JPG与PNG格式

  • 支持(动画) GIF格式

  • 支持(视频)硬解播放

  • 支持(视频)预加载

  • 支持(摄像头)设备(Raspberry Pi Camera V2)

  • 支持(视频、图片)无黑场切换播放

  • 支持(视频)音频同步(视频帧时间戳与音轨帧时间戳)播放

  • 支持(视频、图片、摄像头、动画、文本、二维码)多层(Overlay)播放

  • 支持自定义布局(通过多层功能可以实现多种自定义布局)

  • 支持自定义(视频)是否循环播放(视频在播放到结尾时是否停留在最后一帧)

  • 支持自定义素材尺寸(Width，Height)，任意拉伸缩放素材尺寸播放

  • 支持自定义素材位置(X，Y)播放，任意定义素材播放位置

  • 支持自定义素材横竖屏播放

  • 支持自定义素材开始播放时间(多个播放器间可以实现同步播放)

  • 支持静音播放

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关键词：树莓派播放器

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