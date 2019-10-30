开打5G价格战，美运营商也搞“互联网思维”

在5G网络和市场运作“领跑”全球后，美国运营商市场开始进入真正的刺刀见红阶段。

目前的三大运营商之中，抛开正为并购案发愁的T-Mobile与Sprint不谈。笑的最欢、价格战打得最猛的，是威瑞森。

5G让运营商获益匪浅



上周五，美国最大的电信运营商威瑞森通信公司（Verizon Communications）公布了最新财报。公司第三季度利润和收入均超过华尔街的预期，三季度新增61.5万名后付费客户，也高于分析师预计的52.7万名。

Verizon第三季度每股收益为1.25美元，营收达329亿美元，较上年同期增长了0.9%。华尔街曾预计该公司第三季度营收为327.5亿美元，每股收益为1.24美元。显然，5G的推出对于Verizon而言是一个重大利好。

交出耀眼成绩单的Verizon日前表示，公司的无线业务收入达到236亿美元，比去年同期增长2.6%。其在第四季度还推出了四项新的套餐计划，包括35美元起不限流量的套餐定价，为的是拉拢更多新用户加入自己的阵营。

▲Verizon首席执行官汉斯·维斯特伯格在纽约证券交易所（NYSE）发表讲话

Verizon首席执行官汉斯·维斯特伯格（Hans Vestberg）日前表示，5G和无线技术的推出将让公司在第四季度更加“充满活力”。Verizon已经在8月底宣布了一系列新的不限流量套餐，并在在其现有套餐的价格基础上削减了5美元：其最主要的基础套餐原先是75美元，现在是70美元；最贵的高端套餐也从95美元降到90美元。

Verizon此举目的明显，以更低的价格吸引更多用户，使他们转向不限流量服务，并抛弃原有的网络服务商。

不过这家公司没有“明示“的是，Verizon的不限流量套餐实际上设置了数据上限。如果达到了这个阈值，Verizon就会在网络拥塞的时候降低传输速度，以限制用户的数据流量。

前不久，Verizon又在美国的两个城市（达拉斯和奥马哈）推出了5G业务，这使其至少在十几个城市提供了5G网络服务。Verizon表示，5G应用对于不少客户来说是一个福音，因为他们能够在几秒钟下载超大型文件，如电影和整季的电视节目；公司还准备在2019年底前在全美30多个城市部署5G，服务更多用户。

据研究公司Statista的预测，到2021年，美国主要城市中使用5G的用户数量将达到2000万至1亿。

因为大力推动5G网络的建设，Verizon已经尝到了用户增长的甜头。据研究公司FactSet的数据显示，该公司在三季度新增了61.5万名后付费用户，高于分析师估计的52.7万。分析师更加关注后付费客户对公司运营的影响，他们对运营商更有“金钱”价值，而且往往比预付费客户对运营商更加“忠诚”。

不过与市场分析师的一项预测相左，与早先5G会促进媒体业务的判断不同，Verizon媒体部门的收入较上年同期下滑了2%，至18亿美元。

Verizon最近出售了其社交媒体平台Tumblr，作为改造媒体部门Verizon media的一部分工作。Verizon media旗下拥有包括雅虎、《赫芬顿邮报》和TechCrunch等媒体。或许，Verizon因为专注于核心无线业务的战略，导致其在媒体业务上起色不大，这与美国电话电报公司（AT&T）形成了鲜明对比。

美国电话电报公司（AT&T）同样在发力5G网络的相关业务。其第三季度新增的后付费手机用户数量也超过了分析师的预期，主要原因，是这家无线运营商与手机业务捆绑在一起的媒体内容，吸引到了大量新客户。

AT&T于2018年12月21日率先在美国部分城市推出了5G网络服务。而且AT&T聚焦于提供5G移动网络，而非FWA等其他固网业务。预计到2019年底或者明年初，AT&T才会提供固定无线接入（FWA）解决方案，让用户能够在家中连接5G互联网。

AT&T最初的5G移动网络使用毫米波频谱，但最终也会转向低频段频谱，这取决于覆盖区域的需求。AT&T方面表示，公司将在2020年初提供覆盖全美的5G服务，同时期预计该覆盖范围将在其较低的频段（低于6 GHz）。

AT&T的无线5G网速设置为最高50Mbps，对此AT&T方面表示，这将为老用户在AT&T 5G上市后升级到5G网络打下基础。分析人士表示，在升级到5G之前，AT&T的老用户只能通过在市民宽带无线电服务（CBRS）频谱，使用LTE进行过渡。

在2019年初，AT&T首席执行官曾这样表示，“未来三到五年时间内，5G将毫无疑问地成为固定宽带的替代品，我非常确信情况会是这样，我们显然走的是一条以真正5G标准为基础的道路。”

合并之路漫漫



那一边，两大老牌运营商跑得飞快，这一边，“第三大”正在为合并而头痛。

分析人士预计，T-Mobile与Sprint的重大合并案将于明年初结束，条件是这两家公司能在年底（12月）顺利通过一大批州检察长启动的反垄断审查。

虽然美国司法部和联邦通讯委员会已经批准了这项交易，但是由15个州和哥伦比亚特区组成的联合机构，最近又开始试图阻止这项交易，称这将有损消费者的利益。

T-Mobile和Sprint早在2018年4月就宣布了他们的这项交易。作为缓和联邦监管机构对合并担忧的协议条件，Dish Network收购了Sprint的930万预付费客户和部分无线频谱。在这笔交易价值50亿美元的交易敲定后，Dish有望成为美国无线领域里新崛起的第四大运营商。

未来，这四家无线运营商都将竞相推出5G网络服务，尤其是新的T-Mobile以及第四大，也将发布时间定在2019年底或2020年初，四家运营商势必在美国的主要城市短兵相接。分析人士称，如果T-Mobile和Sprint在合并中把重要资源集中在一起，也许他们在2021年之前在全美范围内的5G网络覆盖率，会比其他三家竞争对手分别快6个月到1年。

当然，变数随时都会发生。由于这种巨大规模的合并可能会涉及到许多业务的重组，并涉及到众多管理人员和员工的生计，难度可想而知。何况这两家公司的信号塔是否可以顺利过渡兼容，以及许多现有信号塔的关闭问题，都是变局中的重要因素。

可以预见的是，5G对T-Mobile和Sprint的重要性不言而喻，未来新T-Mobile旗下的客户很有可能看到自己享受5G速度，会比Verizon或AT&T的还要快、覆盖还要广。根据2019年初两家公司提交给美国证券交易委员会的文件显示，T-Mobile承诺到2024年新公司将覆盖美国近96%的农村地区。有了更多的资金、员工和频谱资源，加之对新公司的信号塔的进一步改造，外界认为新T-Mobile可能会在5G快车道上击败其他三大运营商。

全球5G网络和服务正在如火如荼地展开，大洋彼岸的这番热闹景象，或将为我们带来更多的借鉴。