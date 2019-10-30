小米笔记本Pro 15增强版体验：第十代酷睿i7+1TB固态硬盘，6999元就能买到

在笔记本领域，小米算是比较年轻的一个品牌。不过凭借着不错的性价比，短短几年间其已经站稳了脚跟。同时，经过几代产品的积淀，小米笔记本在做工用料以及整体表现上的进步是显而易见的，也正在被越来越多年轻用户所认可。

今天我们来聊一聊即将在11月1日正式开售的小米笔记本Pro 15增强版。从命名上也可以来看出，它是之前小米笔记本Pro 15的升级款。产品策略上，这次其依旧延续了小米一贯的性价比路线，料堆得很足，同时价格方面相对比较克制。下面一起来了解下。

依旧熟悉的外观，不错的外接扩展能力

还是从外观说起。和其它厂商有所不同，从第一代小米笔记本开始，小米在产品的外观设计上就采用了极简的风格，并且一直延续至今。经过几代产品的累积，这种A面无logo的做法反而成为了其很有辨识度的一点。

当然，对于一些追求个性的年轻人而言，这样的处理方式也为后期自主DIY提供了更高的自由度。乐意「折腾」的话，你可以根据自己的喜好买来一些贴纸贴在笔记本顶盖上，还是挺有意思的，价格也不贵。

和之前的小米笔记本Pro 15一样，小米笔记本Pro 15增强版同样采用了金属机身，表面经由磨砂工艺处理。就实际使用体验来看，其表面触感十分细腻，同时不易沾指纹，清洁起来也比较方便。

现如今轻薄本为了追求更好的便携性，往往会以牺牲外接扩展能力作为代价，使用起来多多少少还是会有所不便。这部分，它的机身左侧提供一个HDMI接口、2个USB 3.1接口以及1个耳机/麦克风二合一接口；右侧一次为USB-C全功能接口、USB-C数据接口以及三合一SD读卡器，满足日常工作娱乐需求没啥问题。

至于大家比较关注的便携性方面，小米笔记本Pro 15的长度为360.7毫米，宽度为243.6毫米，厚度为16.9毫米，重量为2千克。就重量而言，虽然不能用轻来形容，不过考虑到机身尺寸比较大，同时采用金属材质，这样的表现是可以接受的。

15.6英寸镜面屏，出色的操控体验

翻过来看下屏幕部分。小米笔记本Pro 15配备了一块15.6英寸硬屏，分辨率为1920×1080，178°广视角，亮度为300nit，表面覆盖有康宁第三代大猩猩玻璃。有关镜面和雾面屏多说两句，前者在画面显示上更通透，后者则能够很好减少反光的情况，各有优缺点，看你更看重哪方面。

和目前大多数轻薄本的做法一样，它也采用了窄边框处理，边框宽度为6.52毫米（左右边框）。相对来讲，上边框和下边框相对宽一些，不过屏占比还是来到了81.5%这样一个相对不错的数据，加之屏幕尺寸本身比较大，视觉效果不错。

C面和机身主体风格保持一致，十分简洁，键盘区和触控板占据了大部分区域。另外，这次其依旧将电源键做到了主键盘区里边，这也进一步减少了机身开孔，从而保证了C面整体的完整性，看起来比较规整。

键盘作为笔记本产品的主要操控途径，重要性不言而喻。以往说起轻薄本，由于机身厚度所限，其按键操控性往往都很难做到令人满意。小米笔记本Pro 15增强版的键程为1.5毫米，反馈力调节比较适中，敲击感在同类产品中算是比较靠前的。

得益于相对较大的机身尺寸，小米笔记本Pro 15增强版的掌托和触控版的面积相应比较大，手势操控起来要方便很多。另外，这次其将生物识别器也做到了触控板上，识别准确率和解锁速度没啥问题，同时，由于它的位置要比触控板平面略低，盲操作的时候还是比较容易找准位置的。

第十代酷睿处理器，标配MX250独显

这次小米笔记本Pro 15增强版重点升级的地方是处理器。这次其带来了英特尔第十代酷睿处理器，提供酷睿i5-10210U+8GB+512GB SSD、i5-10210U+8GB+1TB SSD、i7-10510U+16GB+1TB SSD三种配置选项。

有关英特尔第十代酷睿处理器，之前我们在红米RedmiBook 14增强版的体验文章中也做过比较详细的介绍，这里不再赘述。和后者一样，这次其所搭载的第十代酷睿处理器同样隶属于Comet Lake的产品，而非Ice Lake，不过其也支持Wi-Fi 6以及雷电3等技术。

按照此前英特尔的说法，搭载Ice Lake处理器的PC产品要等到圣诞季（12月份）才会推出。具体到我们手里拿到的i7-10510U版本，其TDP功耗为15W，单核睿频和全核睿频频率都要比上代产品更高，性能表现也有了一定程度上的提升。

处理器之外，小米笔记本Pro 15增强版标配了NVIDIA MX250独立显卡。MX250这块卡相信大家也比较熟悉了，近两年上市的轻薄本上比较常见，应付一些日常的游戏娱乐还是可以的，面对大型网游还是会有些压力。

我们手里拿到的这台顶配版本配备了一块来自英特尔的1TB PCle SSD固态硬盘，正常使用情况下足够，当然，如果你对设备本身的存储空间有更大的需求，它也预留了SSD卡位(M.2 SATA)。

相比之前的小米笔记本Pro 15，这次其散热能力有所提升，由之前的但导热管改为了双导热管，散热窗同样采用了后置的设计方案。就实际表现来看，它的持续玩英雄联盟40分钟的情况下，键盘区温度上升并不算明显。

方便的小米互传功能，6999元尝鲜价

除了以上我们提到的这些，这次小米笔记本Pro 15增强版也带来了小米互传功能，能够与同样支持该功能的手机或者笔记本电脑非常方便地进行图片、视频等文件的传输。

操作起来比较简单，在笔记本上打开智慧互联软件之后，小米笔记本Pro 15增强版会自动开始查找附近支持小米互传功能的设备，此时手机端只要同时开启此软件，按照提示操作就可以。

回归到产品本身，小米笔记本Pro 15增强版的优点在于，它有着多种可选的硬件配置可选项，同时处理器升级到英特尔第十代酷睿之后，性能表现方面也要比之前有了一定提升。另外，改进了散热系统之后，在长时间、高负载工作的情况下，其散热能力也要更好。

核心硬件配置之外，小米互联功能的到来，也让笔记本与手机、笔记本与笔记本之间的数据交互变得更加简单，你可以不再需要通过U盘等移动存储设备，也能够方便地和其它人共享图片、视频或者文件等数据。

总结来看，作为小米笔记本Pro 15的升级款，小米笔记本Pro 15增强版在保留之前产品优点的基础上，对多个方面都进行了补足，这也使得它没有明显的短板存在。购买建议上，如果平时只是用来日常办公娱乐，5-10210U+8GB+512GB SSD版本也足够用。



