大疆Mavic Mini上手：机身再压缩，从矿泉水变罐装可乐

大疆创新今天推出了他们无人机新品Mavic Mini，一部重量仅有249克的无人机产品。

在拿到评测机之前，网络上实际已经有了零星的曝光消息，有人提到这款产品名字将是Mavic Mini——按之前的经验，我们推测它会是一款体积和功能度比Mavic低一档的产品，或者说是小一号的“御”，大一号的“晓”。

▲重量只有249克

但开箱之后，这种从名字和旧产品印象得出的结论被完全变了。数字三维Mavic Mini的体积令人惊叹，这会给它的用户，尤其是之前用过Mavic的用户一种非常深刻的印象。确实是太小了。

外观部分：像一罐可乐一样大与一部手机一样重

▲大小跟一罐可乐差不多

有多小呢？Mavic Mini的三维基本跟一罐可乐类似（甚至厚度还小一点）。记得Mavic一代发布时候，官方曾说它跟一瓶矿泉水一样可以装在包里，而过了两年之后，Mavic Mini增从矿泉水缩到了罐装可乐。并且重量小于一罐可乐，249克的重量则几乎跟我现在的手机（iPhone 11 Pro Max）加个手机套一样重。

▲机身+所有的配件都可以放在这个收纳包李

此前，虽然Spark“晓”也是主打小巧体积的无人机产品，但它的飞行臂不能折叠，这也是当年我们评价这款产品的几乎唯一的瑕疵，它的三围和机身尺寸控制也很好，但整体摊开有本书大小，加上桨叶，仍旧需要放在自带的泡沫盒子里收纳。

▲Mavic Mini便携性极佳

对无人机来说，体积和重量的缩小意义远比性能的提升让人兴奋，因为对多数人来说，他们每年只能到非禁飞区有限的玩几次，无人机的性能是够用的；体积的缩小则让便携性极大的增加，Mavic Mini能放在兜里掏出来，也就意味着可玩的机会更多。

249克这条线

这台Mavic Mini的重量“249克”也是为此精心设计的，因为根据我国相关法规，250克以上的无人机需要实名登记购买，在这之下则不需要。

▲大疆特意在机身上标注出249克的重量

当然，重量的减轻，也决定了Mavic Mini不会是Mavic1代或2代那种性能急性，它的定位仍旧偏向于Spark，是一台小型自拍机。

对无人机来说，重量是一个和敏感的参数，除了动力部分的优化等，最有效的减重办法就是减小电池容量，而这又让无人机的续航缩短。

▲全新设计的旋桨

为了249克这条线，Mavic Mini采用了全新设计的旋桨，它去掉了卡口式链接部分，将两者直接用阔斯连接在转机上，这么做让两个桨叶能更灵活的合在一起。

▲1200万像素摄像头

镜头则跟Spark一样是双向调整，相机采用1/2.3英寸CMOS传感器，支持拍摄1200万像素的照片。云台部分依然是三轴机械云台，可以保证基本的稳定性。

▲充电盒

电池部分改进最大，从之前大多数机器的外壳电池一体，变成了可更换的充电电池，每颗容量2400毫安时，装载形式颇像单反相机。

▲装载形式跟单反相似

当然，为了让Mavic Mini玩的时间长一点，官方给它配置了三颗电池，以及充电盒。加上遥控器，能完整装在收纳盒里，这个盒子的大小，则几乎跟上代Osmo稳定期的收纳盒大小类似。

▲收纳包里别有洞天

也正因为249克和小巧的机身体积，Mavic Mini能在室内玩耍。为了让避免炸机伤人，大疆甚至还给它配备了一个小黑笼，这本来是另一家公司Hover的标志性产品。把无人机放在笼子里飞，能极大的提升它的安全性，撞到人也不会导致桨叶划伤这种恐怖事故。

▲室内飞行也可以保证安全性

飞行操控体验如何？

为了更好的适应新手的需求，大疆还为Mavic Mini特意开发了全新的DJI Fly App，更加方便新手使用。只是我的手机里又多了一个DJI的App……

▲量身定做的DJI Fly App

DJI Fly App的界面相比DJI Go要简单清爽了许多，还能在App中学习到关于飞行功能、技巧、安全等一些列知识。App内还可直接进行视频编辑。这一点同针对运动相机的DJI MIMO非常相似。另外App内含热门航拍点推荐功能，方便快速找到附近最佳航拍地点。（该功能目前仅开放中国大陆区域）

▲支持视频剪辑

在消费无人机诞生之初，没人对它的拍照水准有过高要求，这个新鲜事物能飞、能拍，人们就已经非常满足。随着产品发展，用户对它们的拍照水准也逐渐要求更多，就好比手机一样，如今手机拍照功能已经成了厂商最大的卖点。

拍照对于无人机也很重要

2018年“御2”专业版和变焦版的发布，让无人机的拍照水准上了新的台阶。当然，对于Mavic Mini这样针对新手的产品讲，对于拍摄也不能有太高的要求。

由于机身整体尺寸变小，微小的摄像头容不下更大的CMOS，所以Mavic Mini的硬件拍摄准备基本同Mavic Air相似，相机依旧采用了1/2.3英寸CMOS传感器，支持拍摄1200万像素的照片，视频部分可以录制2.7K/30fps、1080p /60fps高清分辨率视频。

▲拍摄样张（后台上传对画质有压缩）

从拍摄样张来看，在白天光线充足的情况下，可以看到细节方面的表现力还是可以，画面的锐度和解析力在可接受的范围内。

▲拍摄样张（后台上传对画质有压缩）

总之呢，天气好的话拍出来的照片不修图就能直接分享。如果天气较差，或者拍摄夜景弱光和光线较为复杂的情况，还是好好后期一下吧。

图传是航拍无人机十分重要的一个方面，稳定的图像传输是航拍最基本的保障。相比OcuSync高清数字图传，WiFi图传抗干扰能力较弱、信号传输距离有限，这些“黑历史”人尽皆知。

由于机身尺寸有限，Mavic Mini采用的是同Mavic Air一样的WIFI图传增强版，官方称图传距离可以达到4公里，但在实际飞行中，如果真的飞这么远，飞机很可能有去无回，基本2公里左右是个比较保险的数字。

纵观大疆之前的产品无论是高端的御2系列或者是走轻便风的Mavic Air，拍摄模式都非常的丰富，比如Mavic Air有慧拍支持手势操控，但实际上这种相对复杂的操作使用场景并不是非常多。

▲简单实用的拍摄模式

Mavic Mini没有过于花哨的拍摄模式，相反保留的都是一些非常实用的玩法，可以说是为新手量身定做。比如支持一键短片录制，简单的设置Mavic Mini便可按照预设的路线自动飞行，自动拍摄一段视频，分享个朋友圈啥的还是挺方便的。

综合来看，Mavic Mini有4种拍摄模式：

1、冲天：Mavic Mini将垂直上升，镜头俯视目标，这个模式比较拍摄大合影。

2、渐远模式：Mavic Mini边后退边上升，镜头跟随目标，比较适合自拍或者少数人的合影。

3、环绕模式：Mavic Mini以拍摄目标为中心，环绕飞行，这个比较适合拍摄固定的建筑，拍出来的视频非常有逼格。

4、螺旋模式：以拍摄目标为中心，螺旋上升。

综合来看，新手不需要太复杂的设置，基本一键就能拍出你想要的照片效果。

新增平稳模式

对于新手来说还有一个比较大的问题，就是初次上手非常担心飞行不稳定，如果飞行速度过快很容易出现危险。Mavic Mini在保留了运动档的情况下，新增了平稳档，在这个模式下，无人机飞行将更加缓慢可控，更适合新手操作，复杂环境或室内飞行也不会有心理压力。

续航部分，大疆官方称Mavic Mini每块电池续航时间为30分钟，当然在实际飞行中这次数字肯定会有误差，与其纠结于几分钟的续航差距，还是多买两块电池更实际。

▲不是最完美的无人机却是最适合新手的无人机

总结：不是最完美的无人机却是最适合新手的无人机

由于时间有限，我们没有办法对大疆Mavic Mini进行更深入的体验。就目前的使用感受来看，大疆Mavic Mini把无人机的“均衡”做到了新的高度。Mavic Mini比Mavic Air更便携，比Spark性能更强，牺牲了图传传输距离、遥控器的屏幕以及部分拍摄模式，但使用体验没有明显的下降，反而对新手更加友好。

平稳模式以及操作更简单的的App加上不到3000元的售价，极大的拉低了新手入门无人机的门槛。

当然，大疆Mavic Mini也不是完美的，比如取消了后视双目避障改为下视避障传感器，另外过于轻薄的机身在飞到50米以上的高度时的稳定性如何还是个问号。

总之，如果你是个新手，想体验一下无人机，那么我相信没有比Mavic Mini更适合你的产品了。