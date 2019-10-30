百度大脑联合老舍茶馆推“AI茶馆”：打造写诗AI系统

新浪科技讯10月30日晚间消息，百度大脑联合老舍茶馆共同打造的国内首个“AI茶馆”，互动体验项目包括“AI小二”和“AI迎宾”、“AI写诗”、“AI辨茶”、京味儿十足的“AI吆喝”。

从技术层面来看，“AI辨茶”是百度通过收集大量中国茶的图片样本，借由EasyDL定制化训练和服务平台，打造了一套能够智能辨别茶叶品种特色的AI系统。该系统拥有丰富的茶叶知识储备，在快速分析后，可在短时间内识别并判断茶的品类。

而“AI吆喝”是百度基于UNIT对话生成引擎制作了“无中声有”空间，体验者可以在这里真切的感受到京城中颇具盛名的“吆喝文化”。

老舍茶馆董事长尹智君表示，“此次合作，是先进技术与文化结合的全新方式，我们为大家呈现的智慧识茶、AI茶艺师和AI京味儿叫卖等多个互动体验项目，是一场传统文化与现代科技的碰撞体验。”

老舍茶馆常务副总唐波认为，“我们都在思考如何运用互联网及科技的手段让传统文化植入到更多年轻人的心中，让中式有茶生活成为普通百姓的日常生活方式。经过两个多月的前期沟通，由老舍茶馆与百度大脑联合打造的全国首家AI茶馆落地。”

百度AI技术平台体系执行总监、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜表示，百度大脑是百度技术多年积累和业务实践的集大成者。经过长时间的打磨积累，已形成完整AI技术体系。目前百度大脑已经升级至5.0，成为“软硬一体的AI大生产平台”。“我们看到越来越多的技术与生活中的场景不断结合，产生新的价值。例如人工智能识茶、拍照写诗等。未来还会有更多更广阔的想象空间。相信理性的技术与感性的文化相结合，会带给我们更多新鲜的体验。”

百度方面表示，一直在尝试将传统文化与AI元素融合，未来，百度大脑将凭借不断升级开放的技术，赋能更多行业，全面助力产业转型、文化传承和经济发展。