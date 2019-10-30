微博相关人员：微博草稿箱内容存在本地，只有用户能看到

IT之家10月30日消息 今日傍晚，李小璐PGone视频在网络引发热议。PGone发长文回应此事件，并表示视频疑似为某短视频后台草稿，并未发出。

今晚认证为微博客服专家团队的微博相关人员表示，微博草稿箱是存在本地的，微博草稿箱里的内容只有用户自己能看到。

去年8月，中国消费者协会发布的《APP个人信息泄露情况调查报告》显示，超八成受访者曾遭遇个人信息泄露问题。去年上半年，电商、社交软件等平台非法收集消费者个人信息的现象已成投诉新热点。