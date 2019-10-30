抖音回应“员工泄露李小璐PGone视频”质疑：传言不实

IT之家10月30日消息 李小璐与PGone合拍的相关短视频在网络引发热议。PGone发长文回应此事件时提到，“为什么去年在抖音拍的视频没有任何外传的前提下会被放出来还没有logo？”疑质疑视频被泄漏。抖音官方回应称，该传言不实。

对此，抖音方面回应称：该传言不实，草稿视频不会上传到运营审核后台，所以运营审核后台没有任何草稿视频，不存在抖音员工从后台下载草稿箱里传视频的可能。其他情况，我们还在继续核实。