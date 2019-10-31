苹果第四财季营收640亿美元，净利同比降3%

北京时间10月31日凌晨消息，苹果公司今天发布了2019财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中来自于服务的净营收为125.11亿美元，创下历史新高；净利润为136.86亿美元，比去年同期的141.25亿美元下降3%。苹果公司第四财季大中华区营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期，对2020财年第一财季营收的展望也超出预期，从而推动其盘后股价上涨近2%，逼近52周最高价。

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.77美元的现金股息，这笔股息将于2019年11月14日向截至2019年11月11日营业时间结束的在册股东发放。

详细业绩：

在截至2019年9月29日的第四财季，苹果公司的净利润为136.86亿美元，比去年同期下降3%；每股摊薄收益3.03美元，比去年同期增长4%。2018财年第四财季，苹果公司的净利润为141.25亿美元，每股摊薄收益2.91美元。

苹果公司第四财季运营利润为156.25亿美元，低于去年同期的161.18亿美元。

苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中国际销售额所占比例为60%。

苹果公司第四财季来自于产品的净营收为515.29亿美元，低于去年同期的523.01亿美元；来自于服务的净营收为125.11亿美元，高于去年同期的105.99亿美元。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，35名分析师此前平均预期苹果公司第四财季每股收益为2.84美元，33名分析师平均预期苹果公司第四财季营收为629.9亿美元。

按地区划分：

苹果公司第四财季美洲部门营收为293.22亿美元，高于去年同期的275.17亿美元；

欧洲部门营收为149.46亿美元，低于去年同期的153.82亿美元；

大中华区营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%；

日本部门营收为49.82亿美元，低于去年同期的51.61亿美元；

亚太其他地区营收为36.56亿美元，高于去年同期的34.29亿美元。

按产品划分：

苹果公司第四财季来自于iPhone的营收为333.62亿美元，低于去年同期的367.55亿美元；

来自于Mac的营收为69.91亿美元，低于去年同期的73.40亿美元；

来自于iPad的营收为46.56亿美元，高于去年同期的39.83亿美元；

来自于可穿戴设备、家用产品及配件的营收为65.20亿美元，高于去年同期的42.23亿美元；

来自于服务的营收为125.11亿美元，高于去年同期的105.99亿美元。

业绩预期：

苹果公司对2020财年第一财季业绩作出了如下预期：

营收为855亿美元到895亿美元；

毛利率为37.5%到38.5%；

运营支出为96亿美元到98亿美元；

其他收入为2亿美元；

税率约为16.5%。

苹果公司2019财年第一财季营收预期区间的中值为875亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，29名分析师平均预期苹果公司2020财年第一财季营收将达869.2亿美元。

资本回报计划：

苹果公司董事会宣布，将向公司的普通股股东派发每股0.77美元的现金股息，这笔股息将于2019年11月14日向截至2019年11月11日营业时间结束的在册股东发放。

高管点评：

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）称：“我们完成了一个具有开创性意义的财年，创下了公司历史上最高的第四财季营收纪录，其推动力来自于服务、可穿戴设备和iPad的加速增长。随着消费者和评论人士热烈拥戴新一代iPhone、今天发布的可消除噪音的新款AirPods Pro、两天后即将推出的备受期待的Apple TV+服务、以及公司历史上最好的产品和服务阵容，我们对假期购物季节所在财季的前景感到非常乐观。”

苹果公司首席财务官卢卡斯·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们强劲的业务表现推动第四财季每股收益达到了创纪录的3.03美元，第四财季运营现金流也达到了创纪录的199亿美元。随着我们继续在逐步实现净现金中性的道路上向前迈进，我们还向股东返还了超过210亿美元现金，其中包括通过股票回购形式返还的将近180亿美元和通过股息形式返还的35亿美元。”

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中下跌0.03美元，报收于243.26美元，跌幅为0.01%。

在随后截至美国东部时间周三下午4点45分（北京时间周四凌晨4点45分）为止的盘后交易中，苹果公司股价上涨4.21美元，至247.47美元，涨幅为1.73%，逼近52周最高价。过去52周，苹果公司的最高价为249.75美元，最低价为142.00美元。(唐风)