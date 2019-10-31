Facebook第三季度营收177亿美元，净利同比增19%

北京时间10月31日凌晨消息，Facebook今天发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，Facebook第三季度营收为176.52亿美元，与去年同期的137.27亿美元相比增长29%；净利润为60.91亿美元，与去年同期的51.37亿美元相比增长19%。Facebook第三季度营收略低于华尔街分析师此前预期，但每股收益则远超预期，推动其股价在纳斯达克盘后交易中上涨逾1%。

主要业绩：

——Facebook第三季度营收为176.52亿美元，与去年同期的137.27亿美元相比增长29%；

——Facebook第三季度运营利润率为41%，相比之下去年同期的运营利润率为42%；

——Facebook第三季度净利润为60.91亿美元，与去年同期的51.37亿美元相比增长19%；

——Facebook第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为2.12美元，与去年同期的1.76美元相比增长20%。

运营要点：

——在2019年9月，Facebook的平均每日活跃用户人数为16.2亿人，比去年同期增长9%；

——截至2019年9月30日，Facebook的月度活跃用户人数为24.5亿人，比去年同期增长8%；

——2019年第三季度，Facebook移动广告营收在总广告营收中所占比例约为94%，与2018年第三季度约92%的占比相比有所上升；

——Facebook第三季度资本支出为36.8亿美元，其中包括融资租赁的本金付款；

——截至2019年第三季度末，Facebook所持现金、现金等价物和有价证券总额为522.7亿美元；

——截至2019年9月30日，Facebook的员工总数为43030人，比去年同期增长28%。

——此外，Facebook估测目前使用Facebook、Instagram、WhatsApp或Messenger（统称为服务“家族”）的每日平均用户人数现在已达22亿人左右，并估测每个月使用服务“家族”中至少一项服务的用户人数已达28亿人左右。

Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“我们实现了良好的季度表现，社区和业务都在继续增长。我们正在集中致力于在重大社会问题上取得进展，并打造新的体验来改善全球民众的生活。”

财务分析：

营收：

Facebook第三季度营收为176.52亿美元，与去年同期的137.27亿美元相比增长29%。

Facebook第三季度广告业务营收为173.83亿美元，比去年同期的135.39亿美元增长28%。

Facebook第三季度来自于移动广告业务的营收在总广告营收中所占比例约为94%，相比之下去年同期所占比例约为92%。

Facebook第三季度支付及其他服务费营收为2.69亿美元，比去年同期的1.88亿美元增长43%。

成本和支出：

Facebook第三季度成本和支出为104.67亿美元，比去年同期的79.46亿美元增长32%。

运营利润：

Facebook第三季度运营利润为71.85亿美元，比去年同期的57.81亿美元增长24%。

运营利润率：

Facebook第三季度运营利润率为41%，相比之下去年同期的运营利润率为42%。

所得税支出：

Facebook第三季度所得税准备金为12.38亿美元，有效税率为17%。

净利润：

Facebook第三季度净利润为60.91亿美元，与去年同期的51.37亿美元相比增长19%。

Facebook第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为2.12美元，与去年同期的1.76美元相比增长20%。

资本支出：

Facebook第三季度资本支出为36.8亿美元，其中包括融资租赁的本金付款。

现金和有价证券：

截至2019年第三季度末，Facebook所持现金、现金等价物和有价证券总额为522.7亿美元。

自由现金流：

Facebook第三季度自由现金流为56.31亿美元，相比之下去年同期为41.53亿美元。

电话会议：

财报发布后，Facebook将在美国东部时间10月30日下午5点（北京时间10月31日凌晨5点）召开电话会议，解答分析师和投资者的问题。投资者可登陆Facebook网站的投资者关系频道http://investor.fb.com/收听电话会议直播和查看公司财报。

电话会议结束后，投资者还可登陆同一个页面收听Facebook财报电话会议的录音。电话会议结束后的一周内，投资者可拨打+1（404）537-3406或+ 1（855）859-2056收听录音，密码为“9647087”。

分析师预期及股价变动：

Facebook第三季度营收为176.52亿美元，超出华尔街分析师预期；每股美国存托凭证摊薄收益为2.12美元，也超出华尔街分析师预期。据雅虎财经汇总的数据显示，41名分析师此前平均预期Facebook第三季度营收将达173.7亿美元，39名分析师平均预期Facebook第三季度每股收益将达1.91美元。受此影响，Facebook股价在纳斯达克盘后交易中大幅上涨近3%。

另外，雅虎财经汇总的数据还显示，40名分析师平均预期Facebook第四季度营收将达209.9亿美元，37名分析师平均预期Facebook第四季度每股收益将达2.49美元。

当日，Facebook股价在纳斯达克市场的常规交易中下跌1.06美元，报收于188.25美元，跌幅为0.56%。在随后截至美国东部时间周三下午5点18分（北京时间周四凌晨5点18分）为止的盘后交易中，Facebook股价上涨5.49美元，至193.74美元，涨幅为2.92%。过去52周，Facebook的最高价为208.66美元，最低价为123.02美元。