小米手表近期曝光一览：使用性≠实用性

10月30日，小米手表曝光三天以来，从外观到内部性能核心，再到软件系统都有了一系列官方报道，基本上为用户构建出小米手表的整个全貌。

从外观上，小米手表的设计语言类同于苹果Apple Watch，总体上都方形表盘设计，区别上小米手表表盘疑似更大，以及棱角没有Apple Watch圆润。

此外，在拥有表冠的同时，右侧疑似还有一个按键，具体使用说明还未曝光，我们无从得知，但是表冠的功能是大体上是用来翻页使用的，在今天早上小米屈恒曝光了一段视频，视频中表冠就是用来翻页浏览APP使用的，是否还有其他作用尚不明确。

外观上，表框采用金属材质，而表盘采用3D玻璃覆盖，整体凸出于表框，似水要溢出杯沿的视感。背面设计尚未曝光，不过应该还是传统的各类传感器。表带采用乳胶，随黑银两色表盘颜色相应为黑银色。

在配置上，表内装有独立的WiFi/蓝牙，独立GPS，独立NFC，以及线性马达，扬声器eSIM虚拟卡。同时，将采用高通骁龙可穿戴旗舰处理器，大毫安电池。

功能上，不再被蓝牙束缚，能独立接打电话、收发短信、能上网还有各项硬核配置，同时，还能安装App，能控制智能家居。

此外，今天小米屈恒在微博上放出，其用小米手表上B站看视频的短视频。屈恒表示，真正的智能手表其实是手表形态的“智能手机”。大家一般用手机干啥呢，我偶尔会刷刷B站，我们工程师表示不服输，表示小米手表也可以，所以他们要我把这个内测功能拿出来秀一下

从展示视频可以看到，小米手表内置了哔哩哔哩软件，打开之后直接显示了收藏夹。视频方面，和别的版本一样，也可以显示用户弹幕。视频中，还可以看到还有抖音、支付宝、微信等应用。

最后，在系统上，小米将植入MIUI系统，带来开放的手表生态操作系统“MIUI For Watch”，同时也带来了一段该系统在手表上使用的短视频，视频中展示了手表安装了各类手机APP，支持下载和安装，表盘的选择也很多。

总结，就小米手表目前放出的信息来看，这的确是一款在性能和功能上有所突破的产品，想要在手表上正常使用APP不只是系统的问题，处理器上也相应会加强。有点毋庸置疑，大众接受的Apple Watch设计语言，超高的可使用性，高性能的处理器，以及MIUI系统的加持。

但是问题也很突出，在手表上使用手机APP，必然会面临APP上的各种缓存垃圾，以及APP的臃肿问题，同时，拥有高性能处理，散热一定程度上也是要值得注意的，电池续航也是堪忧，目前尚不知晓小米手表将采用骁龙哪一款处理器，不过有消息，高通最近推出了智能手表处理器Wear 3300，基于12nm骁龙429，小米手表疑似可能将搭载这款处理器。

据悉该处理器，最高频率可能在2.0GHz，支持蓝牙5.0，搭载改进的eMMC 5.1存储，并支持64位应用程序，搭载1GB的内存。从这个数据来看，12nm的骁龙429处理器并不是一款省电的处理器，目前，最新的技术是7nm，无疑更加省电。

此外，小米手表的可使用性的确很多，但是矛盾也很凸出，在什么场景下会在手表上来使用手机APP？按照给出的信息，用户可以在手表上看视频，但是这个操作实用性有多高？使用性不代表实用性，有所的问题都将会在11月5日小米发布会上给出答案，敬请期待。