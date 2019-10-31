5G来了，你会是第一批尝鲜的弄潮儿吗

10月31日消息 从6月6日工业和信息化部向包括中国广电在内的四大运营商颁发5G牌照之日起，有关5G何时正式商用的传闻就漫天飞舞、甚嚣尘上。从6月份至今的所有重要节点都被大家以各种理由认定为商用时点。

现在有半官方消息正式公布了5G商用日期。在中国移动北京公司5G产业联盟大会上，北京移动副总经理李威透露，将在11月1日正式推出5G商用套餐。此前，有消息称运营商将在10月份推出5G套餐，后又延至10月底推出。

一、5G手机终端价格影响了销量

包括华为、中兴、小米、VIVO、OPPO等大手机厂商都铆足劲儿试图在5G手机终端上发一笔横财。然而，中国信息通信研究院发布的研究报告显示，2019年1-8月份，5G手机出货量仅仅为29.1万部。

我们认为，前几个月中，29.1万部5G手机基本上都被运营商、设备商买走进行测试，真正的普通用户持有的5G手机数量是非常少的。毕竟5G手机初步上市时价格都超过万元，最高的达到超过1.2万元。

另外，当前的5G手机终端中，除了华为手机能够支持NAS和SA两种制式外，其他品牌的5G手机仅支持NSA。根据通信行业高层人士的说法，明年1月1日起，仅支持NSA的手机将不被允许入网。

因此在支持SA的手机芯片大规模上市前，手机厂商不会大幅度增加5G手机品类，这就直接导致5G终端价格不会快速下调。虽然现在已经有4000元以内的5G手机，但是不具备SA功能的话，就相当于半个砖头。

现在有媒体报道称，高通已经推出了具备SA功能的芯片。如果高通的5G SA手机芯片能够大规模量产，那些靠高通芯片过活的手机厂商必然会加速推出价格更容易被用户接受的5G手机。

二、热情高涨预约用户已过千万

9月底，中国电信、中国联通分别在自家手机营业厅APP中上线了5G套餐预约活动，并为预约用户提供多种优惠，在短时间内便吸引了数十万用户参与预约。此前，中国移动5G商用预约也已经开启。

媒体报道称，截至9月30日18时，中国联通、中国电信的预约用户数分别超过69万和70万。而早在9月20日就开启5G预约的中国移动，预约用户已经超过386万。三大运营商的5G预约总人数已经超过500万。

有网络媒体统计的最新数据显示，广大用户热情持续高涨，最新的预约用户数已经超过千万。虽然相对于将近14亿的人口，千万规模不算大，但是这绝对体现了广大用户对5G的关注度和体验热情。

三、有多少用户会立即用上5G

如果预约用户中有十分之一的转化率，那么这就意味着有百万规模的5G手机用户。虽然5G的应该场景并不限制于人与人通信，但是在SA成熟前，5G eMBB的各种应用还是主要基于手机终端。

现在应用预约用户转化率的关键因素，除了5G资费套餐的价格外，主要就是手机终端的价格、5G网络覆盖以及SA制式的5G终端能否大规模上市。所以，从这个角度看，虽然广大用户对5G的热情足够高，但是真正能够用上5G网络并不容易。

5G商用前期，NSA的网络模式就已经限制了其应用场景。除了eMBB外，其他的场景都需要SA成熟之后才可以应用。随着5G商用日期的临近，5G手机和5G网络的相辅相成、相互促进效果会更加明显。届时会有更多的4G用户转换为5G用户。

四、5G基站规模超过8万座

在10月22日举办的记者会上，工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌表示，我国5G商用开局良好，截至9月底，三家基础电信企业已在大陆开通5G基站8万多个。这个数量规模基本符合运营商的建设目标和建设速度。

虽然5G网络的覆盖还远远达不到广域覆盖、连续覆盖和深度覆盖要求，但是移动通信的演进优点具有向下兼容的特性，可以保证5G手机终端使用4G、3G和2G网络。也就是说，现在买了5G手机可以当做4G手机使用，虽然这个有点亏。

五、用上5G后半年内不得携号转网

工业和信息化部此前公布的《携号转网服务管理暂行办法》征求意见稿第五条规定，办理携号转网的手机必须满足“申请携号转网的号码与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制”。

按照通信行业监管层的要求，携号转网将在11月底前在全国范围内推行。来自工信部负责人的消息显示，携号转网的系统改造已完成，正在全国范围内联调联测，11月底前全国范围内将正式提供携号转网服务。

运营商的5G预约套餐有“套餐折扣合约期不能离网”的规定，按照目前套餐折扣合约期半年计算，一旦成功办理5G预约套餐后，5G套餐上市后的半年，你都不能“携号转网”。

无论是国外还是国内，大家对5G的期望值非常高，现在马上就可以用5G手机亲自体验了，你会不会突破千难万阻成为第一批尝鲜5G的弄潮儿呢？