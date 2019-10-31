三星第三季度运营利润67亿美元，同比下降56%

10月31日消息，据国外媒体报道，三星电子公司今天发布的财报显示，由于持续的行业衰退导致芯片价格下降，其第三季度运营利润同比下降56%，不过较二季度增长了18%。

三星表示，第三季度运营利润为7.8万亿韩元（约合67亿美元），略高于公司此前的预期值7.7万亿韩元。去年同期，公司运营利润为17.57万亿韩元。

第三季度综合销售额62亿万韩元，去年同期为65.46万亿韩元。第三季度净利润为6.1万亿韩元(约合52亿美元)，好于此前分析师的平均预期5.5万亿韩圆。

预计三星利润将会改善，因为内存行业正在从长期的低迷中恢复。三星智能手机业务在过去几年经历了一系列挫折，但现在则从美国政府对华为的打压中获益，而苹果公司iPhone 11对三星电子公司最先进显示器的需求正在提升。

“我们看到芯片行业正在改善，”券商IBK Securities分析师本月22日接受采访时表示，“预计DRAM内存片价格将在2020年第三季度开始回升。我们预计服务器芯片的需求将大幅增长，而折叠屏智能手机新产品将成为其一个新的增长因素。”

今年以来，三星电子公司股价已经累计上涨超过30%。

不过也有分析师表示，三星电子公司的利润连续四个季度同比下滑，预计本季度将会再次下滑。

智能手机和数据中心使用的内存组件，是三星电子公司的主要盈利业务。

本月早些时候，三星的国内竞争对手SK Hynix表示，5G功能智能手机将有助于明年全球内存市场走出低迷。