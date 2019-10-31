苹果财报解读：iPhone不再是唯一

北京时间10月31日消息，在圣诞销售季前夕，苹果成功抵挡住iPhone销售滑坡的风暴。

▲在iPhone销售滑坡的情况下苹果营收实现增长

苹果今天公布了第四财季财报。虽然苹果在9月份开始发售最新款iPhone和Apple Watch，但时间靠近第四财季结束，对本财季营收没有产生大的影响。尽管传统上第四财季是苹果“淡季”——因为许多人都会忍住购物的冲动，等到圣诞销售季再“买买买”，但苹果业绩还是相当棒的。

苹果640.4亿美元的营收不仅比上年同期高出2%，也超过分析师预期。华尔街对苹果业绩感到满意，盘后交易中苹果股价涨幅一度超过2%。

多年来，苹果的摇钱树一直是iPhone，iPhone能占到季度营收的三分之二。但是，由于智能手机市场日趋饱和，消费者换机周期延长，最近iPhone业务营收出现滑坡。第三季度iPhone业务营收下跌幅度超过9%，这使得苹果营收超过分析师预期显得更难能可贵。推动苹果营收增长的两个主要因素是服务和配件。

苹果营收及增长情况

服务业务保持了苹果第二大营收来源的地位，虽然仍然远远落后于iPhone。苹果服务业务包括游戏、应用、订阅、Apple Pay手续费和音乐等。由于消费者使用一款手机的时间越来越长，服务业务正在成为帮助苹果使其营收让华尔街满意的一个重要营收来源——即使在iPhone销售滑坡的情况下。今年第一、二季度，服务业务为苹果贡献了约115亿美元营收，本季度达到了125亿美元，比上年同期的99亿美元增长26%。如果是一家独立公司，苹果服务业务在财富500强排行榜上可以排在第258位。

未来，苹果业务可能保持强劲增长的势头。苹果将于11月1日推出原创内容流媒体电视服务Apple TV+。虽然早期评测结果有好有坏，认为全球约15亿活跃iOS设备用户中相当大一部分会签约该服务并不为过。对于在第一年内购买新款iOS设备的用户，苹果将免费提供为期一年的Apple TV+服务。Apple TV+服务的价格为每月5美元。

苹果非iPhone业务营收

除服务外，最近更名的苹果“可穿戴、Home和配件”部门第四财季业绩也很棒。第四财季该部门营收为65.2亿美元，同比增长近55%。虽然苹果今天才开始发售最新款AirPods Pro无线耳机，但其他配件产品——包括今年3月份发布的第二代AirPods、Apple Watch和全新Beats耳机——占到苹果营收增长的相当大一部分。苹果iPad业务也有所增长，约46亿美元的营收同比增长约17%，主要增长引擎是最新型号的iPad Pro和全新型号iPad。

苹果在中国、印度等新兴市场的业务发展不够顺利，主要原因是监管政策和低价竞争对手。苹果中国业务营收下跌2%至111亿美元，“其他亚太市场”（不包括中国和日本）业务营收增长约6%至36.6亿美元。

所有人都在关注苹果在本财季（2020财年第一季度）的表现。2019财年第一季度，苹果营收为843亿美元。苹果似乎认为其新产品将会热销，预期本财季营收将介于855亿和895亿美元之间，如果苹果营收能达到预期范围上限，这将是苹果有史以来营收最高的一个季度。另外，iPhone和其他业务在苹果营收中的占比也将受到关注。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在公司财报分析师电话会议上表示，iPhone 11是最热销的机型。