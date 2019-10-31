iPhone订阅？外媒称苹果正在为此奠基

北京时间10月31日上午消息，苹果投资者多年来一直猜测苹果或许会以订阅的方式出售iPhone等硬件。这已经是分析师之间的一个热门讨论话题，因为投资者一般更倾向于看好经常性收入的可预测性。

就讨论iPhone订阅这件事上，苹果可能会将硬件升级与iCloud存储或Apple TV+的内容与硬件等服务绑定，每月收取一次费用。这样一来，iPhone的销售就可以从交易模式转变为订阅模式，潜在地推动股价上涨，而不必大幅提高产品销售量或价格。

在周三的财报电话会议上，当分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconagi）问到付费订阅的可能性时，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）并未否认这个想法。相反，他表示，类似的事情已经在进行中。

“在硬件即服务或作为捆绑方面，今天已经有消费者这样看待他们手中的硬件，因为他们已经购买了升级方案，”库克回答说，“所以，从某种意义上来说，类似的订阅已经存在。”

库克继续说，苹果将其视为一个重要的增长领域。“我的看法是，未来这些数据会越来越大，不成比例地增长。”

正如苹果的一贯作风，公司这些年陆陆续续沿着这些路线宣布了较小的项目和服务，为在这一领域采取更大的行动奠定基础。

2015年，苹果开始允许人们在购买iPhone时采用分期付款而不必一次性付款，并提供保修和升级。iPhone升级计划捆绑了苹果的AppleCare保修与硬件更新。用户可以在购买后的12个月之内，升级到最新的iPhone。

最近几年，苹果也在大力宣传以旧换新计划。消费者在从苹果购买新款iPhone时，可以将旧手机折价卖回给苹果。尽管苹果在宣传时打着环保的旗号，但也确实促进了旧款iPhone机主更新换代的频率，并且让他们逐渐习惯于用旧款手机换最新款——实际上，这已经跟硬件订阅有相似之处了。

高管们称，苹果的以旧换新计划增长尤其迅速。“我们继续看到，以旧换新计划的表现令人兴奋，目前的iPhone以旧换新量是去年的五倍多，”公司首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）说。

另外，库克在周三的财报电话会议上还宣布了一个新计划，允许使用高盛Apple Card的用户在购买iPhone时，可享受24期免息支付。

虽然其他也支持信用卡的商户过去也都为大宗消费提供免息支付，苹果的举措立即引发人们对捆绑的猜想，这个传闻已经有很长一段时间了。“慢慢地，但最终肯定会出现‘Apple Prime’这类的服务……”风投资本家M·G·齐格勒（M.G。Siegler）说。

苹果虽然没有在周三发布“Apple Prime”，但库克明确表示，很多人已经希望拥有最好最新款的iPhone，并且愿意通过分期付款的方式享受最佳产品。