一文看全！5G商用正式开启，套餐128元起步

10月31日上午消息，在今天（10月31日）举行的2019年中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。工信部副部长陈肇雄在2019年中国国际信息通信展览会开幕论坛上，宣布5G商用正式启动。

陈肇雄表示：网络设施不断完善，网络下载速率提升到全球先进水平，今年年底将开通13万个5G基站，北京上海等地连片覆盖。

中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐，并于11月1日正式上线5G商用套餐。这标志着我国将正式进入5G商用时代。

三大运营商套餐价格差异不大

从三大运营商此次公布的5G套餐资费来看，价格体系差异不大。中国联通和中国电信的5G套餐从129元起步，最高为599元；中国移动则从128元起步，最高为598元。

三家运营商同价位档5G套餐包含的流量和通话相差不大，同时三家都采用了按照网速来差异化定价的方式，不同价位档的5G套餐会享受不同的网速。

除了套餐资费之外，运营商还推出了各自的特色应用。中国电信推出天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘五大5G应用；中国联通推出VR、4K超清、AR、视频彩铃等5G视频会员特权，以及沃阅读、沃音乐等音乐/阅读特权。

中国移动：套餐128元30G流量起

据了解，此次中国移动推出多档5G商用套餐，套内流量在30GB至300GB不等。参与此前5G预约活动的客户还可享受5G套餐折扣优惠。

中国移动开通5G服务不换卡、不换号，只要换一部5G手机，不需开通办理，就可登录5G网络。更为广大用户提供了购买5G终端多重优惠，客户最高可享600元直降优惠和价值699元购机大礼包。

值得一提的是，针对5G用户，中国移动还推出了包括网络、品牌、服务、业务及会员等多重优惠权益。比如，所有5G套餐客户均可享受包含500GB的5G云盘，尊享10086服务热线优先接入、免打扰等专属服务。

目前在北京地区，中国移动累计建设安装超过个5000个5G基站，主要集中在除南四环以外的五环内核心地区及郊区县城区域，在地铁16号线建成国内第一条5G全覆盖线路。

据悉，共有50个城市入选5G首批开通城市名单，即北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都等。

中国联通：129元30G流量起

中国电信：129元30G流量起

中国电信董事长柯瑞文在演讲中表示，5G商用网络是基础，正与中国联通推进共建共享，取得阶段性进展。

在5G畅享套餐上，129元档包含30GB全国流量和500分钟全国通话；169元档包含40GB全国流量和800分钟全国通话；199元档包含60GB全国流量和1000分钟全国通话；239元档包含80GB全国流量和1000分钟全国通话；299元档包含100GB全国流量和1500分钟全国通话；399元档包含150GB全国流量和2000分钟全国通话；599元档包含300GB全国流量和3000分钟全国通话。

套餐外流量3元/GB，语音0.15元/分钟，短信0.1元/条，语音加装包10元/100分钟（可多次订购），可选购2张副卡，10元/张。

中国电信还推出了229元-399元的3档5G畅享双千兆套餐，融合了5G套餐+千兆宽带+智家应用+5G应用，适合同时使用中国电信手机号码和宽带的用户选择。具体而言，229元档包含40GB全国流量，800分钟全国通话，500M宽带；299元档包含80GB全国流量，1000分钟全国通话，500M宽带；399元档包含100GB流量，1500分钟全国通话，1000M宽带。3档5G畅享双千兆套餐，都包含1路4K天翼高清，以及会员价购买智家应用和5G应用。

5G应用包含天翼超高清、天翼云游戏、天翼云VR、天翼云电脑和天翼云盘，零售价分别为每月19.9元、29.9元、29.9元、29.9元/59.9元、29元；会员价分别为每月10元、25元、25元、25元/49元、5元/3元。

此外，中国电信此次还将129-169元档的5G畅享套餐用户归为黄金会员，将199元档以上的5G畅享套餐用户归为白金会员。首批会员（2019年12月31日前办理5G畅享套餐的用户）将在网络权益、生态权益和5G应用上享受相关服务。