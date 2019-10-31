2019苹果Mac Pro发售在即，买不起可以了解一下

最新消息显示，苹果2019 Mac Pro已经现身FCC网站上，意味着距离产品销售已经不远了。

2019年WWDC上，苹果发布新款专业桌面工作站Mac Pro，这是继2013年Mac Pro推出后历时6年的首次产品更新，和上代一样，新 Mac Pro在德克萨斯州的奥斯汀工厂制造。

前卫造型

如果说2013 Mac Pro以圆柱桶状（被网友戏称垃圾桶）造型为标志，那么2019 Mac Pro在外形上也有百分百的记忆点，别致的机箱栅格旨在最大限度地提高气流的通过性并降低噪声，富有娱乐精神的网友也给它起了刨瓜器或切蒜器的外号，但不管怎么说，这个可能是新机器给我们留下的最深刻印象。

外观上，2019 Mac Pro是一个不锈钢框架，机箱两边的管子与刚性的顶部和底部面板连接，并将所有其他部件固定其中，这样的设计非常独特，也使得它的模块化程度超过了以往任何一台Mac电脑。

在WWDC 19大会上，苹果巧妙地展示了这台Mac Pro架构，让公众能够看到它内部的细节。机箱的铝制外壳上有一个旋转的把手，解锁后为机身前后提供无障碍的通道，外壳的两端由研磨铝板制成，在两端的面板上遍布球形交叉网格，形成一个「镂空多于金属」的布局。这种设计能够保证即使在低风扇速度下，也能吹出湍流的空气，从而有效地吸收热量，并且快速从后端排出。

超强功率和超强扩展

新Mac Pro提供开槽的Intel Xeon W CPU，用户可以选择8核、12核、16核、24核或28核的型号，每个型号都配有25MB到67MB的缓存，具体取决于处理器型号。

CPU也有自己的300W热架构设计，使它能够完全不受限制地运行。当然，还有一个结实的散热器，该散热器依靠背后的三个叶轮风扇降温，在球形交叉网格开孔的辅助下，能够保持最大限度静音。在WWDC19展示上，即使高压状态下工作，它也做到了悄无声息。

Mac Pro还在6通道的内存架构中提供12个RAM插槽，支持DDR4 ECC模块。最高支持1.5TB的RAM，对于需要访问大量RAM的用户来说，这台新机器现在可实现的内存是上代Mac Pro的12倍，是iMac Pro的6倍，你终于不用觉得内存不够了。并且如果足够有钱，你还能买12个最先进的2933MHz RAM模块给装上。

与2013年的Mac Pro一样，2019 Mac Pro也以全闪存、固态硬盘存储架构为特色。它的SSD是早期型号SSD模块的两倍，每个模块支持2TB容量，并支持Apple T2芯片加密后的总共4TB板载存储。新的SSD模块提供高达2.6GB/s的读写速度。

除了通过风扇旁边的插槽访问SSD存储之外，Mac Pro还提供两个内部SATA连接器以支持传统硬盘。第三方存储合作伙伴Pegasus展示了为Mac Pro设计的内部存储外壳，可以容纳两个3.5英寸的SATA驱动器。

新款Mac Pro还延续了苹果基于40Gb/s雷电3接口的扩展功能，其顶部有两个内置的雷电3端口，在I/O卡上还有两个。此外还提供了两个传统的5Gb/s USB-A端口，要么是为了方便，要么是为了适应第三方专业软件。

不仅是雷电3扩展，新的Mac Pro也整合了标准的PCIe扩展插槽和苹果MPX模块，提供了比上代多一倍的插槽，而且它的插槽更强大、功能更多样。每个插槽提供PCI Express gen 3，共有64条PCI Express通道。MPX可为GPU等特别耗电的扩展卡提供高达500W的功率，足以让用户使用两个Vega II Duo显卡，获得惊人的56 teraflop图形性能和128GB显存。

在被嘲笑多年不支持最新的高端PC显卡之后，苹果现在将AMD的Radeon Pro Vega II双卡描述为「世界上最强大的显卡」，并将两个GPU配对在一张卡上，使用Infinity Fabric Link连接。令人难以置信的是，新的Mac Pro可以同时容纳两个AMD的Radeon Pro Vega II的MPX模块。

两个GPU MPX模块(每个64GB显存)充分发挥了最大能力，可以实现56万亿次浮点运算性能，还将支持多达12个4K显示器，或多达6个苹果新推出的6K Pro Display XDR专业显示器。

2013年Mac Pro遇到的问题是在物理尺寸上不够大，无法支持越来越热的芯片散热和额外的专业处理器的扩展，而新的Mac Pro一举打破限制，最终设计意图是在功率需求和散热方面的扩大。MPX模块集成到Mac Pro的热设计中，因此它们不必提供自己的风扇和冷却系统，这就产生了一个更安静、更高效的环境统，无论是在办公桌上还是在服务器机架上。

对于那些需要更多的内部存储而不是图形处理能力的用户，MPX还可以专门用来承载一个RAID模块，如Pegasus R4i，它可以容纳四个可切换的模块，其中包含一个全尺寸的SATA硬盘驱动器。它提供了高达32TB的原始存储空间，可以配置RAID 5，用于磁盘分段。

专业用户可使用Final Cut Pro X和其他使用苹果ProRes和ProRes RAW编解码器的软件，更重要的是可以利用苹果为新Mac Pro定制开发的Afterburner加速卡，优化后可以63亿像素/秒的速度加速视频编码。苹果表示，它最大能够以30FPS的帧率处理3个8K ProRes RAW流，或以30FPS的帧率处理16个4K ProRes 422视频流。

Pro Tools的用户同样可以利用安装在新款Mac Pro上的多达6张Avid HDX卡，每张卡都提供了能够处理256条音轨的DSP芯片，这是任何其他专业工具系统所能支持的HDX卡的两倍。

Mac Pro的价值

新的Mac Pro不仅仅是一台机器，它还是一个硬件平台，能够承载各种专门的处理器卡和存储扩展单元。这使得它成为一个非常通用的专业工具，能够处理以前需要多个系统协同的工作，从实时处理多个视频流，到编配大量虚拟仪器，再到使用庞大的数据集进行建模，也只有具备了这样的架构深度，才有能力处理过去一台机器无法完成的任务。

新款Mac Pro不是一个「非常好的」桌面机器，它非常明确地瞄准了工作量非常大的专业人士，那些从事8K视频、电影音乐制作、专业摄影和复杂的代码开发的人，这些用户需要有一个非常宽松的预算。新Mac Pro的基本款售价是6000美元，随着你增加内存、SDD、插入GPU和HDX卡，价格会疯狂攀升——估计额外扩展的成本还需要再支付3700美元。

在某种程度上，因为高端专业市场的单位规模相对较小，因此难以获得显著增长。在过去的20年里，传统的台式电脑的销量一直在下滑，先是败给了功能越来越强大的笔记本电脑，接着在低端市场又受到了移动设备的进一步侵蚀。如今，iPhone和iPad更好地服务于大多数低端个人电脑市场，MacBook Pro的高配机型也有效地解决了入门级专业市场的问题。

桌面Mac曾经是苹果的「开山斧」，也是苹果的「黄金屋」。但随着传统桌面PC的增长停滞，庞大的市场需求不断转向MacBook Pro、iPhone和iPad，在人们一度认为苹果失去销售高端Mac电脑的兴趣时，它依旧顶住市场压力，为专业用户带来了充满勇气的Mac Pro和怪兽级的iMac Pro。如今，史上最强（此称号已一再被刷新）Mac将很快步入市场，并且为苹果重返机架式服务器打下条件。

它的销量可能无法为苹果的业绩改变些什么，但毫无疑问，在高端专业市场里，苹果依然是接受仰望的玩家。