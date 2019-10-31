内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果CEO库克：Apple Pay单季交易量超30亿笔，增长速度是PayPal的4倍

2019-10-31 10:48:44来源：网易科技作者：辰辰责编：嗜橙评论：

10月31日消息，据国外媒体报道，苹果支付服务Apple Pay最近一直在快速增长，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）强调了这一点。在苹果财报电话会议上，库克称Apple Pay的营收和交易量同比翻了一番，业务发展速度继续超过PayPal。

在上次财报电话会议上，库克曾特别指出Apple Pay的增长速度快于PayPal。这一次，库克继续就两者进行对比，但提供了更多的数据。

库克表示，2019年第四财季Apple Pay共完成30亿笔交易。库克还指出，Apple Pay的交易量和营收都同比翻了一番。Apple Pay的交易量超过了PayPal，而且增长速度是PayPal的4倍。

总而言之，苹果2019年第四财季“来自支付服务的营收创历史新高”。

以下是库克对Apple Pay的完整描述：

“我们从支付服务中获得了创纪录的营收。Apple Pay的营收和交易量同比增长了一倍多，当季的交易量超过30亿笔；（Apple Pay）超过PayPal的交易量，并以其4倍的速度增长。Apple Pay服务现在遍布全球49个市场，平台上有6000多家发行商。”

“我们坚信Apple Pay能够提供最好的移动支付体验，也是市场上最安全的解决方案。我们很高兴世界上有成千上万的银行参与其中。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果库克Apple Pay

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有