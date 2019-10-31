苹果CEO库克：Apple Pay单季交易量超30亿笔，增长速度是PayPal的4倍

10月31日消息，据国外媒体报道，苹果支付服务Apple Pay最近一直在快速增长，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）强调了这一点。在苹果财报电话会议上，库克称Apple Pay的营收和交易量同比翻了一番，业务发展速度继续超过PayPal。

在上次财报电话会议上，库克曾特别指出Apple Pay的增长速度快于PayPal。这一次，库克继续就两者进行对比，但提供了更多的数据。

库克表示，2019年第四财季Apple Pay共完成30亿笔交易。库克还指出，Apple Pay的交易量和营收都同比翻了一番。Apple Pay的交易量超过了PayPal，而且增长速度是PayPal的4倍。

总而言之，苹果2019年第四财季“来自支付服务的营收创历史新高”。

以下是库克对Apple Pay的完整描述：