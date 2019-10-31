不法分子伪造中央网信办举报中心“撤稿邮件”，官方发提醒

IT之家10月31日消息 国家网信办举报中心微信公众号昨天发布郑重声明：有不法分子伪造中央网信办举报中心“撤稿邮件”，请各互联网企业注意防范。

以下是声明全文：

近期，我中心陆续接到互联网企业反映，收到发件人显示为中央网信办、国家网信办、违法和不良信息举报中心等，地址显示为[email protected]、[email protected]等的“撤稿指令”邮件。我们在此严正声明，我中心从未通过以上渠道向互联网企业发送所谓撤稿、删帖指令。

经核实，[email protected]确实是我中心官方公布的专门受理网民举报的工作邮箱，只用于受理举报，从未用于其他用途。后缀为cac.gov.cn的邮箱，是中央网信办工作邮箱地址，也从未用于举报处置工作。不法分子利用技术手段，通过篡改邮件传输协议，伪造出各种显示发件人为官方机构的地址，冒用我中心名义通过向互联网企业“下达指令”，谋取不当利益，属于违法行为。

目前，我中心月均受理网民举报10多万件。对于网民举报的互联网违法和不良信息线索，我们有严格规范的受理、研判、处置流程，以及专门的内部工作系统。需要各互联网企业处置的举报线索，将通过平台系统或公文流转渠道向各地网信办、各企业转交，确保及时规范处置。

冒用网信部门名义向互联网企业发送邮件指令，违反了《刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章”的规定。互联网企业或个人如收到类似邮件，不要轻信，可联系我中心或属地网信部门求证，并提供相关线索。我们将转交公安部门依法追究相关人员法律责任。

国家网信办举报中心

2019年10月30日