华为丁耘：建最好5G，必须坚定SA道路

10月31日消息，在2019中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部副部长陈肇雄与中国移动、中国联通、中国电信共同启动5G商用仪式，标志着中国正式进入5G商用时代。

开幕式上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘发表了题为《共建最好的5G》的主题演讲，表示华为将全力支持中国运营商建设最好的5G。

丁耘认为，运营商要建设最好的5G，就必须要把网络建设作为基础，在投资、频谱效益、性能体验等方面获得最佳平衡，实现效益最大化。

对于运营商来说，要在B2C和B2B两个方面实现商业成功。丁耘认为B2B与B2C有明显的不同，B2C对网络的需求是尽力而为，但是B2B重新定义了5G的网络需求。“运营商要满足这些需求，必须从业务出发，坚定走SA，构建面向2B的新能力。”丁耘认为。

他认为，5G面向千行百业的这些特性只有在SA组网架构下才能淋漓尽致地发挥。因此，要想建设最好的5G，必须坚定走SA道路。

华为在10月23日发布了全球首款商用5G工业模组，该模组已经对外开售，是全球首款千元以下的5G工业模组，大大降低了5G进入工业行业的门槛。

除此之外，华为还联合三大运营商共建设多个5G Gbps网络精品示范区，在规模与性能上全面领先，并且率先在国内多个局点完成SA预商用网络建设，积累了大量商用经验，为SA快速规模商用奠定实践基础。

“华为有信心也有能力帮助运营商建设最好的5G。”丁耘表示。