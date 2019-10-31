诺基亚：今年已招募350名工程师加速5G开发

10月31日消息，据外媒报道，芬兰电信网络设备制造商诺基亚(Nokia)于当地时间周三证实，该公司今年已经在芬兰招募了数百名工程师，以加快5G技术开发。

诺基亚发言人通过电子邮件证实，该公司今年在芬兰招聘了350名工程师，其中240人进入其移动网络部门，许多人致力于开发SoC芯片，这是诺基亚5G设备的关键部件。

诺基亚网络部门负责人托米·乌托(Tommi Uitto)表示：“的确，我们最近雇佣了许多5G开发人员，不仅限于奥卢（Oulu），在坦佩雷（Tampere）和埃斯波（Espoo）也是如此。”（编辑注：这三个城市都位于芬兰。）乌托补充说，自从他一年前上任以来，公司加快了招聘步伐。

2018年时，诺基亚重组了管理层，任命被该公司称为“无线电技术专家”的芬兰人乌托取代了前移动网络主管马克·鲁安(Marc Rouanne)。

诺基亚首席执行官拉吉夫·苏里（Rajeev Suri）在一份电子邮件声明中写道：“大约一年前，我更换了网络部门负责人。我想确保，我们对如何部署5G有正确的理解和目标。现在，我相信我们已经做到了。”

这家芬兰公司最大的5G市场就是北美，其主要客户T-Mobile US和Sprint由于拟议中的合并交易而限制了支出。上周，诺基亚对这起合并交易可能带来的损失发出警告，此前该交易已经获得美国联邦通信委员会(FCC)的正式批准。

诺基亚是这两家电信公司的关键供应商，由于潜在的合并依然面临法律挑战，这两家公司的支出都有所放缓。

上周发布最新财报时，诺基亚下调了其2019年和2020年的全年利润预期，并称随着该公司在快速增长的5G网络业务上投入更多资金以抵御对手竞争，盈利将面临更大压力。财报发布后，诺基亚股价暴跌了21%。诺基亚股价今年迄今已下跌了30%。

诺基亚的表现与其瑞典竞争对手爱立信(Ericsson)形成鲜明对比。爱立信上周公布了超过分析师预期的季度财报，并上调了今年的市场预测和2020年的销售目标。