三星Q3财报解读：成也芯片败也芯片

北京时间10月31日消息，芯片行业的持续衰退令存储芯片价格受挫，拖累三星电子第三季度营业利润同比大降56%，连续第四个季度下滑，而且有可能在本季度迎来五连跌。

不过，三星第三季度的净利润为6.1万亿韩元(约合52亿美元)，超出了5.5万美元的市场一致预期，这多亏了稳健的三星智能机需求、为新款iPhone供应屏幕缓解了存储芯片业务的下滑。

成也芯片败也芯片

第三季度，三星芯片部门的营业利润为3.05万亿韩元(约合26.19亿美元)，较上年同期的13.65万亿韩元大降77.7%。

相比之下，在2017年和2018年大部分时间里，三星季度利润都因为全球芯片需求的飙升而创下纪录。去年，超过75%的三星利润来自芯片业务。然而，半导体供应过剩拖累了价格，导致三星利润连续创纪录的势头戛然而止。

分析师指出，三星第三季度营业利润已经连续第四个季度遭遇同比下滑，预计还会在第四季度再次下滑。

三星芯片

好消息是，三星表示预计存储芯片需求会在第四季度逐步走出阴霾，并在2020年反弹。三星预计今年的资本支出为29万亿韩元(约合249.81亿美元)，和去年大体持平。

“我们看到芯片行业正在复苏，”IBK投资证券公司分析师Kim Woon-ho在10月22日发布的报告中指出，“DRAM芯片价格将从2020年第三季度开始回涨。我们预计服务器芯片需求将会大幅增长，可折叠屏机型将成为一个新因素。”

5G被寄予厚望

行业向5G的转型成为科技行业的一线希望，它不但会刺激智能机需求，也能提振先进存储芯片领域。这些芯片能够处理一系列联网设备内的海量信息，从汽车到机器人。

“半导体行业在2019年经历了一次残暴的滑坡，这次下滑力度之大只能由更为强大的力量来终结它：5G技术部署施加的巨大经济影响力。”市场研究公司IHS Markit在10月8日的报告中指出。

今天，中国正式宣布开启5G商用。中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐，并于11月1日正式上线。中国联通和中国电信的5G套餐从129元起步，最高为599元；中国移动则从128元起步，最高为598元。

手机、屏幕业务立功

三星第三季度利润之所以能够超出预期，多亏了智能机和手机屏幕业务。三星移动部门第三季度营业利润为2.92万亿韩元(约合25.07亿美元)，同比增长32%，而显示屏部门营业利润为1.17万亿韩元(约合10.05亿美元)，同比增长6.4%。

市场研究公司Counterpoint Research称，三星正在主要欧洲国家、南美以及中东地区吸收Android用户，这些用户部分来自华为。Galaxy Fold、Note 10等高端机型也应该提振了三星移动业务。

iPhone 11

三星为苹果的高端iPhone供应先进的OLED屏幕，这种屏幕的色彩更加锐利。报道称，由于最新iPhone市场反应积极，三星显示器今年下半年很可能最多为苹果供应5000万块OLED面板。

今年第三季度，三星显示器总共为苹果的5.85英寸、6.46英寸版iPhone供应了2220万块OLED面板，其中9月份为990万块，比最初计划的690万块高出40%。今年10月和11月，三星显示器预计会分别为苹果供应980万块、500万块OLED面板。再加上12月份的供应量，三星显示器下半年为苹果供应的OLED面板很可能达到4000万块至5000万块。

三星利润的下滑并未影响其股价。截至周三，三星股价今年已经累计上涨了30%以上。一些分析师指出，三星股价的上涨源于投资者期待智能机制造商的芯片需求在明年反弹。