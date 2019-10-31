小米有品上架便携干衣机：智能杀菌烘干，米家App远程控制

IT之家10月31日消息 今天，小米有品上线了清蜓智能便携干衣机，售299元，官方称这是首款接入米家的干衣类产品，可以智能烘干杀菌，悬挂式干衣，柔顺免熨烫，体积洗漱包大小。



据介绍，清蜓智能便携干衣机，采用了安全可靠的PTC陶瓷发热技术，官方称热效率和安全性均远高于传统发热丝技术。双向对流设计，热流可快速充满整个干衣环境，搭配高密度纺布，相较开放式干衣机，热量会更加集中，袖口、裤兜等难干位置，都能彻底烘干。

清蜓智能便携干衣机采用悬挂设计，官方称不存在桶式干衣机烘干后衣物褶皱严重的情况，在不伤衣的同时让衣物更加柔顺贴身，免去熨烫环节。

清蜓智能便携干衣机可实现70℃精准温控，利用细菌不耐热的特性，可高效杀灭细菌，官方经检测杀灭率达99.99%。

体积方面，清蜓智能便携干衣机收纳后和洗漱包差不多大小，可轻松放进行李箱，轻便灵巧，便于携带。挂钩可承重5kg重量，卡位宽55mm，方便适配多种使用环境。



清蜓智能便携干衣机还可通过米家App可以实现干衣机的开关功能，同时可随时远程设定烘干时长。在烘干过程中，如发生干衣机倾倒、跌落、过热等情况，机器会自动断电，同时米家App会推送提醒。

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